Фонд "ОМК-Участие" представил опыт развития Выксы на Московском урбанистическом форуме

По словам гендиректора фонда, создание музейного пространства под открытым небом в масштабах города вызвало его трансформацию и интерес культурных менеджеров федерального уровня

ТАСС, 1 сентября. Благотворительный фонд "ОМК-Участие" (создан по инициативе руководителей и сотрудников группы ОМК) представил опыт развития социокультурной среды в городе Выксе Нижегородской области на Московском урбанистическом форуме, который проходит с 1 августа по 10 сентября. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ОМК.

На сессии "Культурный город. Как арт-пространства перепрограммируют города" выступила генеральный директор фонда Юлия Мишина.

"Фонд и группа ОМК с 2011 года проводят в моногороде, где проживают около 60 тыс. человек, самый большой за пределами Москвы и Санкт-Петербурга фестиваль новой культуры - "Выкса-фестиваль". Благодаря этому в городе появились более 100 арт-объектов, создавать которые известным уличным художникам и скульпторам помогали местные жители. Появились и новые арт-пространства, например, арт-резиденция "Выкса". Это круглогодичная платформа для профессионалов в сфере культуры, которая позволяет резидентам воплощать свои проекты или проводить исследования, погружаясь в местную жизнь. Все созданные резидентами работы потом остаются в городе", - сказано в сообщении.

В прошлом году арт-резиденция переехала в новый культурный центр "Волна", открытый фондом. В центре находятся просторные, светлые мастерские, приспособленные для работы в разных техниках, выставочный зал с видом на пруд. Здесь проходят выставки, лекции, мастер-классы, детские творческие мастерские, интересные как городским сообществам, так и гостям Выксы.

"Приятно, что опыт Выксы востребован среди экспертов в сфере урбанистики. В отличие от коллег, занимающихся развитием мегаполисов, наш фонд внедряет концепцию культурных мест в моногороде. Процесс развития креативной экономики здесь только набирает обороты, появляются небольшие бизнесы, связанные с творчеством и культурой. Современные арт-пространства должны помогать в этом. Примером служит культурный центр "Волна", который уже оказывает влияние на жителей округа, привлекает творческую молодежь и стимулирует интерес к современному искусству и смежным направлениям. Выкса, которая и без того за последние 10-15 лет кардинально изменилась, обладает огромным потенциалом для развития городских пространств и освоения креативным сектором индустриального наследия", - отметила Юлия Мишина.

О форуме

Московский урбанистический форум (18+) является международным конгрессом, посвященным вызовам развития глобальных мегаполисов. Форум проводится в Москве ежегодно с 2011 года. Объединяет представителей городских администраций России и мира, архитекторов, градостроителей, девелоперов, руководителей финансовых компаний, инвесторов, технологические стартапы, представителей медиа и горожан.