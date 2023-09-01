Сотрудники ОМК помогли собрать в школу 139 будущих первоклассников

В ходе акции помощи ребятам из регионов, где работают заводы компании, собрали портфели, книги, тетради, сменную обувь и другие необходимые для школы вещи

ТАСС, 1 сентября. Сотрудники Объединенной металлургической компании (ОМК) в 10-й раз помогли собрать в школу первоклассников - в этом году помогли 139 детям из многодетных семей и семей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Об этом сообщают в пресс-службе ОМК.

"Это рекордное количество за 10 лет, которые благотворительный фонд "ОМК-Участие" (создан по инициативе руководителей и сотрудников ОМК) проводит акцию помощи будущим первоклассникам "В школу - вместе!". Сотрудники ОМК закупили ребятам из регионов, где работают заводы компании, портфели, книги, тетради, сменную обувь и другие необходимые для школы вещи", - сказано в сообщении.

В Белгороде сотрудники ОМК помогли 32 детям. Школьные вещи для них закупали сотрудники белгородского предприятия "ОМК Энергомаш" и работники других заводов ОМК.

В Благовещенске (Башкортостан) для будущих первоклассников подготовили театрализованную развлекательную программу и подарили школьные канцелярские наборы. Подарки вручили 15 ребятам из многодетных и малообеспеченных семей.

Сотрудники ОМК из нижегородской Выксы помогли собрать в школу 60 детей, среди них 16 ребят из других регионов, отметили в компании.

В Чусовом (Пермский край) волонтеры фонда "ОМК-Участие" передали подарки 12 будущим первоклассникам из города и отдаленных сел Чусовского городского округа.

По семь детей помогли подготовить к школе сотрудники альметьевского и челябинского заводов ОМК. Также металлурги поддержали 25 детей из регионов, где находятся депо вагоноремонтной компании "ОМК Стальной путь".

"Летние каникулы для школьников "со стажем" - самое беззаботное время. А вот для будущих первоклашек и их родителей это волнительная пора ожидания чего-то нового. Хочется, чтобы школьная жизнь у детей началась с праздника, а сам он сложился идеально - выглаженная форма, ручки и карандаши в новом пенале, самый вместительный и удобный рюкзак на плечах. Здорово, что у ребят, которым мы помогаем, все это есть. Мы очень рады, что в год 15-летия фонда нам удалось помочь рекордному количеству школьников. Спасибо сотрудникам ОМК и жителям регионов присутствия компании, которые уже в десятый раз дарят тепло и доброту детям, которые нуждаются в нашей поддержке", - отметила генеральный директор фонда "ОМК-Участие" Юлия Мишина.