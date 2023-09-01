ОМК, "Росатом" и РЖД соберут более 300 эковолонтеров на Южном Урале

Участниками форума станут активисты экологического волонтерского движения трех компаний и более 40 экспертов в области охраны природы

ТАСС, 1 сентября. С 3 по 8 сентября в Челябинске состоится форум волонтеров "Эколидеры", сообщают в пресс-службе ОМК.

"Участниками форума станут более 300 активистов экологического волонтерского движения группы ОМК, Росатома и РЖД из 12 регионов России. Большая часть программы - это обучение волонтеров лучшим практикам в сфере экологии и обмен опытом с лидерами в области охраны природы", - сказано в сообщении.

На форуме выступят более 40 экспертов в области охраны природы, представители правительства Челябинской области и экологических организаций. Своим опытом поделятся и сотрудники группы ОМК. В компании экологическое волонтерское движение - это отдельное направление экопросвещения, оно входит в принятую климатическую стратегию. Эковолонтеры получают гранты на развитие проектов в рамках грантового конкурса "ОМК Партнерство". С 2023 года экологическая номинация появилась и в программе по поддержке социальных предпринимателей "Начни свое дело".

"Идея сделать масштабное мероприятие возникла после прошлогоднего экологического форума в Сочи, где также участвовали РЖД, "Росатом" и ОМК. Мы решили продолжать наше сотрудничество и сделать что-то совсем новое. В качестве площадки выбрали Челябинск - город, где есть несколько перерабатывающих заводов вторичного сырья, в том числе единственный в стране завод по переработке батареек. Здесь наши эковолонтеры смогут посмотреть опыт промышленного города и предложить свои идеи по решению экологических задач в своих городах и поселках", - рассказала руководитель направления по корпоративной социальной ответственности группы ОМК Ольга Миронова.