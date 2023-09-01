Прием заявок на "Золотую стратегию" продлевается до 7 сентября

Награждение победителей состоится 19 сентября в Сочи на открытии Форума современной журналистики "Вся Россия-2023"

ТАСС, 1 сентября. На недельный срок продлевается прием заявок на Национальную премию Союза журналистов "Золотая стратегия" в области развития связей с общественностью.

До 7 сентября можно рассказать о своем проекте, бренде, команде, достижениях в 11 номинациях премии "Золотая стратегия", цель которой - способствовать повышению стандартов качества на рынке PR-услуг и формировать представление о многогранности современных общественных коммуникаций.

"Мы принимали заявки меньше месяца, поэтому некоторые коллеги не успели подать свои проекты. Мы хотим дать шанс и семь дней, чтобы те, кто не успел, смогли рассказать о своих достижениях в области связей с общественностью", - рассказал Председатель совета и Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

Награждение победителей состоится 19 сентября в Сочи на открытии Форума современной журналистики "Вся Россия-2023". Заявки на Премию "Золотая стратегия" принимаются по восьми номинациям: "Развитие территорий", "Лучшая коммуникационная стратегия", "Продвижение бизнеса", "Общественно-значимые проекты", "Корпоративные медиа", "Антикризисный PR", "Образовательные проекты", "Коллаборация года", и трем личным премиям: "Стратег года", "GR-специалист года" и "Первооткрыватель года".

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