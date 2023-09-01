СКБ Контур: документы без электронной доверенности станут недействительны с 1 сентября

В компании сообщили, что для подписания кадровых документов по электронной доверенности, нужно создать ее в формате XML-файла, подписать квалифицированной ЭП руководителя и зарегистрировать на цифровой платформе распределенного реестра ФНС России

ТАСС, 1 сентября. Документы, подписанные от имени работодателя электронной подписью (ЭП) физлица без машиночитаемой доверенности (МЧД), будут недействительны с 1 сентября 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба СКБ Контур.

"Новые требования коснулись сферы кадрового электронного документооборота (КЭДО). Электронные документы еще возможно подписать от лица компании с помощью ЭП юрлица - это могут делать должностные лица, которые имеют право действовать без доверенности или сотрудники, которые успели перевыпустить ЭП юрлица до 1 сентября 2023", - отметили в пресс-службе.

Для того, чтобы начать подписывать кадровые документы от лица компании по электронной доверенности, нужно создать ее в формате XML-файла, подписать квалифицированной ЭП руководителя и зарегистрировать на цифровой платформе распределенного реестра ФНС России (ЦПРР ФНС), пояснили в сообщении.

Здесь также добавили, что МЧД можно оформить несколькими способами: с помощью сервиса Контур.Доверенность, на портале ФНС и на госуслугах, а также через собственную информационную систему.

В сервисе КЭДО от Контура есть функциональность для работы с машиночитаемой доверенностью, рассказали в пресс-службе, добавив, что система позволит найти готовую машиночитаемую доверенность по номеру или отправить оформленную МЧД для регистрации в реестре ФНС.

"Загружать МЧД в систему заранее не потребуется: кнопка для выбора электронной доверенности появится в момент подписания документа. После того как доверенность синхронизируется с сервисом, ее можно выбирать для подписания электронных документов от лица компании", - пояснили в сообщении.