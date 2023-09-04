Текслер: внедрение перспективных технологий будет формировать преимущества России в мире

Губернатор Челябинской области рассказал старшеклассникам о важных мировых трендах и их влиянии на страну

ТАСС, 4 сентября. Внедрение перспективных технологий будет формировать конкурентные преимущества России на мировой арене. Об этом рассказал губернатор Челябинской области старшеклассникам 97-го и 31-го лицеев Челябинска Алексей Текслер. Глава региона выступил в роли лектора в ходе посещения учебных заведений в День знаний, где рассказал о важных мировых трендах и их влиянии на Россию - роботизации, микроэлектронике, новой энергетике, цифровизации и др., сообщают в управлении пресс-службы и информации областного правительства.

"Если говорить о глобальной конкуренции стран, те страны, где наилучшие технологии, лучшие специалисты, они будут лидерами. Это значит, они будут выигрывать в геополитике, экономике, значит в этих странах будет самое лучшее образование. Но еще недавно все говорили о глобализации, когда все страны вместе в едином порыве решали те или иные технологические задачи. Сейчас преобладает другой тренд - регионализация, когда дружественные страны взаимодействуют, а все остальные не только конкурируют, но против них вводят различные санкции, когда ограничивают распространение тех или иных технологий", - приводятся в сообщении слова губернатора.

Кроме того, по словам Текслера, серьезная конкуренция происходит и в России между регионами, и в первую очередь они борются за молодежь. "Молодежь - это наше будущее. Поэтому там, где будут лучшие школы, вузы, будут созданы предприятия, производящие современное оборудование, эти регионы будут выигрывать конкуренцию внутри нашей страны. Поэтому для меня как для губернатора важно, чтобы современные технологии развивались в Челябинской области", - сказал губернатор.

"Для того, чтобы наша экономика стала конкурентоспособной, нам нужно появление высокопроизводительных чипов российского происхождения, преобладание роботизированной промышленности, доминирование "умных" производств и систем контроля на основе искусственного интеллекта, все, что касается генной инженерии, и новой энергетики, "бесконечных" источников энергии, о которых я сказал. Все это позволит нам быть лидерами в мире. Все те задачи, которые мы сегодня обсудили, нам по плечу, особенно, если наша талантливая молодежь будет этим заниматься. А мы создаем все необходимые условия", - обратился к выпускникам Текслер. Он подчеркнул, что собственное производство микроэлектроники - это не только престиж, но и гарантия технологической безопасности страны. Также глава региона отметил, что важно находить новые источники энергии, так как мировой спрос на электроэнергию растет.

"Губернатор остановился и на новом виде валюты - цифровой - как ключевом инструменте для защиты финансово-экономического суверенитета страны. Подробно рассказал о возможностях генной инженерии, которая используется в сельском хозяйстве и гарантирует продовольственную безопасность в долгосрочной перспективе", - сказано в сообщении.

Губернатор отметил важность развития робототехники. "За роботами будущее. Откроем в ЮУрГУ (Южно-Уральский государственный университет - прим. ТАСС) кафедру промышленной робототехники. Крайне интересная тема, без нее мы не двинемся дальше в части повышения эффективности нашей промышленности", - цитируют губернатора в управлении.

Молодежь и образование

Уровень исполнения нацпроекта "Образование" за пять месяцев 2023 года составил 99,6%, некоторые показатели удалось перевыполнить. Об этом ранее сообщала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По некоторым показателям достигнуто существенное перевыполнение установленных значений. Среди них - вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству высшего образования - 10,5 место при плановом значении 13,25; формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи - 103,2% при плановом 82,85%; увеличение доли граждан, занимающихся волонтерством, до 15% - 13,69 млн человек при плановом значении 10,7 млн человек", - говорится в сообщении аппарата Голиковой по итогам селекторного совещания, посвященного реализации нацпроекта "Образование".

Президент России в Послании Федеральному Собранию ранее отмечал, что необходимости четко расставить приоритеты, сконцентрировать ресурсы на получении конкретных, принципиально значимых научных результатов, прежде всего в тех сферах, где есть хорошие заделы и которые имеют критическое значение для жизни страны. "С участием педагогов, ученых, специалистов мы должны серьезно повысить качество школьных, вузовских учебных курсов, по гуманитарным наукам прежде всего, - истории, обществознанию, литературе, географии, - чтобы молодежь могла как можно больше узнать о России, ее великом прошлом, о нашей культуре и традициях. <…>. У нас очень яркое, талантливое молодое поколение, которое готово работать на благо страны в науке, культуре, социальной сфере, бизнесе и в государственном управлении", - сказал глава государства.