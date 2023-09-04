В Солнечном построят Центр спортивных единоборств

ТАСС, 4 сентября. Ход работ на площадке по проспекту 60 лет Образования СССР проверил глава города Владислав Логинов.
Новый объект появится в рамках соглашения администрации Красноярска и компании РУСАЛ. Это будет двухэтажное здание площадью около 1,3 тыс. кв. м. Ежедневно центр сможет принимать до 400 человек.
"Подрядчик уже вышел на площадку, решены вопросы по всем видам ресурсов. В новом центре будет два больших зала с наполнением для различных видов единоборств, раздевалки, душевые, кабинет врача и другие необходимые помещения. Завершение строительства планируем на август 2024 года, после чего центр будет передан городу", - сказал заместитель директора алюминиевого дивизиона РУСАЛа Дмитрий Дмитриев.
В соответствии с соглашением РУСАЛ берет на себя финансирование и контроль проектных и капитальных работ, строительство и комплектацию будущего объекта, устройство сетей. Администрация после завершения строительства выполнит благоустройство и озеленение территории, а также возьмет на себя дальнейшую эксплуатацию сооружения.
"Дефицит мест в спортсекциях, возможностей допобразования для ребятишек - это актуальный вопрос для Солнечного. Знаю это как мама троих детей, - отметила председатель Общественного совета микрорайона Людмила Ильиных. - Поэтому новый спортобъект, конечно же, нужен микрорайону".
Представители Общественного совета планируют провести сбор предложений по поводу видов единоборств, занятия по которым предпочтительны для жителей.
"В Солнечном высокий запрос на то, чтобы дети и взрослые занимались любимыми видами спорта в пределах своего микрорайона. Создавать для этого необходимые условия - задача, которую ставит руководитель региона Михаил Котюков. И сегодня с этой целью муниципалитет объединяет усилия вместе с инвесторами и крупными предприятиями, - сказал глава города Владислав Логинов. - По соседству с будущим объектом уже строится бассейн, рядом располагается муниципальный спорткомплекс. На смежном участке есть возможность обустроить открытые спортплощадки. По сути, здесь формируется физкультурно-оздоровительный кластер микрорайона".