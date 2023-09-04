В Солнечном построят Центр спортивных единоборств

Объект появится в рамках соглашения администрации Красноярска и компании РУСАЛ

ТАСС, 4 сентября. Ход работ на площадке по проспекту 60 лет Образования СССР проверил глава города Владислав Логинов.

Новый объект появится в рамках соглашения администрации Красноярска и компании РУСАЛ. Это будет двухэтажное здание площадью около 1,3 тыс. кв. м. Ежедневно центр сможет принимать до 400 человек.

"Подрядчик уже вышел на площадку, решены вопросы по всем видам ресурсов. В новом центре будет два больших зала с наполнением для различных видов единоборств, раздевалки, душевые, кабинет врача и другие необходимые помещения. Завершение строительства планируем на август 2024 года, после чего центр будет передан городу", - сказал заместитель директора алюминиевого дивизиона РУСАЛа Дмитрий Дмитриев.

В соответствии с соглашением РУСАЛ берет на себя финансирование и контроль проектных и капитальных работ, строительство и комплектацию будущего объекта, устройство сетей. Администрация после завершения строительства выполнит благоустройство и озеленение территории, а также возьмет на себя дальнейшую эксплуатацию сооружения.

"Дефицит мест в спортсекциях, возможностей допобразования для ребятишек - это актуальный вопрос для Солнечного. Знаю это как мама троих детей, - отметила председатель Общественного совета микрорайона Людмила Ильиных. - Поэтому новый спортобъект, конечно же, нужен микрорайону".

Представители Общественного совета планируют провести сбор предложений по поводу видов единоборств, занятия по которым предпочтительны для жителей.​

"В Солнечном высокий запрос на то, чтобы дети и взрослые занимались любимыми видами спорта в пределах своего микрорайона. Создавать для этого необходимые условия - задача, которую ставит руководитель региона Михаил Котюков. И сегодня с этой целью муниципалитет объединяет усилия вместе с инвесторами и крупными предприятиями, - сказал глава города Владислав Логинов. - По соседству с будущим объектом уже строится бассейн, рядом располагается муниципальный спорткомплекс. На смежном участке есть возможность обустроить открытые спортплощадки. По сути, здесь формируется физкультурно-оздоровительный кластер микрорайона".