В Челябинской области обсудили ход реализации нацпроекта "Цифровая экономика"

В прошлом году Южный Урал вошел в ТОП-5 российского рейтинга цифровой трансформации регионов и занял первое место в УрФО по мерам поддержки IT-отрасли

ТАСС, 4 сентября. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание, участники которого обсудили ход реализации национального проекта "Цифровая экономика".

"Мы хорошо понимаем, как важно эффективно использовать инструменты нацпроектов для решения поставленных задач развития в регионе и в стране. Работаем над этим, усиливаем контроль и ответственность, в том числе персональная ответственность руководителей возрастает по мере завершения текущих национальных проектов. Напомню, срок их завершения - следующий год", - цитируют Текслера в управлении пресс-службы и информации облправительства.

Об итогах работы за 7 месяцев 2023 года доложил заместитель губернатора Александр Козлов.

"В этом году продолжается активное развитие инфраструктуры связи. C 2021 года в регионе реализуется федеральный проект "Устранение цифрового неравенства" в населенных пунктах от 100 до 500 жителей. Всего в рамках проекта качественной сотовой связью и мобильным интернетом обеспечены 95 населенных пунктов, до конца года объекты связи появятся еще в восьми. В 2024 году планируется построить сети связи еще в 33 малых населенных пунктах", - цитируют замгубернатора в управлении.

Дополнительно в Челябинской области разработана региональная программа поддержки, благодаря которой за последние четыре года надежной связью были обеспечены 110 небольших населенных пунктов. До конца года еще шесть населенных пунктов получат доступ к мобильным сетям и интернету по итогам конкурсного отбора, также планируется проведение второго конкурса в этом году. Кроме того, почти 40 тыс. жителей области смогли воспользоваться услугами широкополосного доступа в сеть Интернет.

В 2022 году за счет субсидирования из федерального бюджета, а также регионального софинансирования сформирована IT-инфраструктура в 422 зданиях общеобразовательных организаций Челябинской области. До конца года за счет средств областного бюджета планируется завершить работы ещё в 23 школах.

"Современный образовательный процесс невозможно представить без доступа к интернет-ресурсам и другим цифровым возможностям. Причем не важно, где происходит образовательный процесс - в крупном городе или в небольшой сельской школе", - обратил внимание Текслер.

В регионе продолжается развитие и сопровождение информационных систем, направленных на предоставление массовых социально значимых услуг. В 2023 году южноуральцы уже заказали около 6 млн таких услуг в электронном виде.

Приоритетным направлением остается развитие Платформы обратной связи. За первое полугодие 2023 года через платформу поступило порядка 32 тысяч сообщений по различной тематике, проведено 137 голосований и опросов жителей.

В регионе продолжается поддержка IT-отрасли. Аккредитацию в федеральном Министерстве цифрового развития получили 375 IT-компаний Челябинской области. В управлении пресс-службы и информации областного правительства добавили, что в прошлом году Южный Урал вошел в ТОП-5 российского рейтинга цифровой трансформации регионов, область заняла первое место в УрФО по мерам поддержки IT-отрасли.

Развитие отрасли

Выступая в начале июня на конференции "Цифровая индустрия промышленной России", премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратил внимание на то, что "роль цифровых решений в современном мире сложно переоценить". "Она (цифровизация - прим. ТАСС) прочно вошла во все сферы деятельности человека и, безусловно, имеет ключевое значение для промышленного сектора", - указал Мишустин.

По его словам, для превращения идеи в готовый высококонкурентный продукт нужны мощные платформенные решения - от систем автоматизированного проектирования до специального софта робототехнических комплексов.

"Без собственного программного обеспечения нет будущего", - акцентировал внимание председатель правительства, добавив, что это подтвердило и введение санкций. Так, когда крупные международные компании, много лет продвигавшие свои IT-разработки, ушли с российского рынка, предприятия в один момент остались без привычных для них зарубежных продуктов, напомнил премьер.

Указ об ускоренных мерах поддержки развития IT-отрасли в России президент РФ Владимир Путин подписал 2 марта 2022 года. Утвержденные указом меры дают, в частности, возможность IT-специалистам получить отсрочку от армии на время работы в IT-компании, а также льготную ипотеку. "Порядка 6 тыс. заявок по льготной ипотеке для IT-специалистов уже одобрено банками", - сообщил ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев в ходе форума "CNews Forum Кейсы: опыт IT-лидеров".