По всей России покажут фильмы Майского фестиваля правильного кино

В рамках третьего этапа фестиваля зрителям представят 18 полнометражных и короткометражных фильмов

ТАСС, 4 сентября. Третий этап II Майского фестиваля правильного кино, организатором которого является Музей Победы, стартует 15 сентября. Фильмы, посвященные военной истории России и героям страны, смогут бесплатно посмотреть посетители музеев и школьники практически всех регионов России. К акции Музея Победы присоединятся участники программы "Школьный музей Победы", Международного проекта "Территория Победы", члены Ассоциации исторических и военно-исторических музеев.

"Главная цель фестиваля - выявление новых имен и популяризация российского кино, а также усиление культурно-просветительской функции кинематографа и патриотического воспитания", - отмечают в Музее Победы.

В рамках третьего этапа фестиваля зрителям представят 18 полнометражных и короткометражных фильмов - как художественных и документальных, так и анимационных. Четыре фильма из программы предоставили партнеры фестиваля - Всероссийский патриотический кинопроект "Герои войны - Герои спорта".

Зрители увидят фильмы "Великая Отечественная в хронике ТАСС" (12+), "Гагарин. Жизнь в хронике Тасс" (12+), "Внуки Победы" (6+), "Курская битва в народной памяти: переломное сражение Великой Отечественной войны глазами свидетелей - детей и подростков" (12+), "Обожженное детство" (12+) и другие.

Показы будут организованы в федеральных и региональных музеях, библиотеках и домах культуры, школах и колледжах. Третий этап продлится до 15 декабря 2023 года.

ТАСС - информационный партнер.

Возрастное ограничение: 6+.