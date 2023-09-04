В Ульяновске пройдет IT-конференция "Стачка"

На мероприятии выступят более 250 спикеров из Яндекс, Тинькофф, VK Tech, Avito Tech, Билайн, MTS Digital, Альфа-Банк, X5, TenChat и других компаний

ТАСС, 4 сентября. IT-конференции давно стали неотъемлемой частью жизни IT-сообщества России, в текущей ситуации, когда цифровые технологии особенно востребованы, а рынок IT-услуг постоянно расширяется и растет, IT-специалистам важно обмениваться своими идеями и опытом, чтобы продвигать технологии вперед. Свои решения презентуют и покажут российские разработчики на IT-конференция "Стачка" на площадке УлГПУ в Ульяновске.

"Стачка" - российская IT-конференция, на которой выступят более 250 спикеров из Яндекс, Тинькофф, VK Tech, Avito Tech, Билайн, MTS Digital, Альфа-Банк, Одноклассники, X5, TenChat и других компаний.

"Действительно, "Стачка" уникальна тем, что глубоко разбирает вопросы, близкие к IT, к управлению, к коммуникациям, к разработке и так далее. У нас есть шесть больших направлений: "Разработка" - для разработчиков и инженеров, "Коммуникации", где мы рассматриваем темы эффективного SMM, создания креативов, бренд-менеджмента, контекстной рекламы. Большое направление "Управление", касающееся клиентского сервиса, управления продуктом, агентством, HR и так далее. Также - направление "Продажи" для тех, кто занимается продажами на маркетплейсах, онлайн или оффлайн, направление "Контент" - для дизайнеров, художников и копирайтеров, заключающее направление "Обучение" - для тех, кто хочет повысить свою экспертизу и тех, кто ищет себя. Второй день форума - забег на две дистанции", - отметил СЕО AdvantShop, председатель программного комитета "Стачки" Калимуллин Камиль.

Возрастная категория: 18+.