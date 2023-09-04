4 сентября, 15:03

Петр Казакевич стал руководителем блока финансовых рынков ПСБ

Команде под его руководством предстоит реализовать проекты по развитию инвестиционного продуктового предложения для всех клиентских сегментов

ТАСС, 4 сентября. На этой позиции он будет отвечать за дальнейшее развитие инвестиционного бизнеса и внедрение инновационных моделей продуктового предложения.

Подразделение, которое возглавил Петр Казакевич, является центром взаимодействия банка с финансовыми рынками и институтами. Команде под его руководством предстоит реализовать проекты по развитию инвестиционного продуктового предложения для всех клиентских сегментов. Многолетний опыт и компетенции Петра Казакевича будут востребованы для решения этих задач.

Петр Казакевич обладает 28-летним опытом работы на финансовых рынках. Начинал карьеру во Внешэкономбанке, где в 1995-2005 годах на разных позициях занимался операциями с ценными бумагами.

В 2005 году начал работать в Минфине России, возглавив отдел управления средствами Стабилизационного фонда РФ. В 2007 году был назначен заместителем директора Департамента международных финансовых отношений, государственного долга и государственных финансовых активов, курировал работу отдела займов на финансовых рынках и отдела суверенных фондов.

В 2020 году возглавил Департамент государственного долга и государственных финансовых активов, где отвечал за размещение ОФЗ и еврооблигаций РФ, инвестирование средств Фонда национального благосостояния, предоставление государственных кредитов РФ, урегулирование задолженности по ранее предоставленным госкредитам, а также за предоставление государственных гарантий РФ.  

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