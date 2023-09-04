Калининская АЭС в августе на 5,1% перевыполнила госзадание по выработке электроэнергии

Выручка от ее реализации составила почти 5,6 млрд рублей

ТАСС, 4 сентября. В августе 2023 года энергоблоки Калининской АЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом") выработали 3,128 млрд кВт*ч электроэнергии. Выручка от ее реализации на оптовом рынке электроэнергии и мощности России составила почти 5,6 млрд рублей.

Электроэнергии, выработанной энергоблоками Калининской АЭС в августе, достаточно, чтобы обеспечить в течение месяца потребности более 24 млн человек (при среднем потреблении 130 кВт*ч в месяц).

Как отметил исполняющий обязанности главного инженера Калининской АЭС Руслан Алыев, плановое задание Федеральной антимонопольной службы России выполнено на 105,1%. Сверх плана Калининская АЭС произвела почти 152 млн кВт*ч электроэнергии.

Работа энергоблоков атомной станции за прошедший месяц предотвратила попадание в атмосферный воздух более 1,5 млн тонн эквивалента углекислого газа, который мог бы образоваться при производстве электроэнергии за счет сжигания органического топлива. В энергобалансе Тверской области доля атомной станции составляет более 81%.

Отечественный топливно-энергетический комплекс (ТЭК) обеспечивает стабильную энергетическую безопасность страны и является основой поступательного социально-экономического развития, снабжения промышленности и граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только увеличиваться. Сейчас доля атомной генерации составляет около 20% от всего объема выработки электроэнергии в стране. Таким образом, каждая пятая лампочка в Российской Федерации горит от энергии, выработанной атомными станциями.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Калининской АЭС. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений. С радиационной обстановкой на всех АЭС России можно ознакомиться в режиме онлайн на сайте.