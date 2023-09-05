На НРФ Регионы в Екатеринбурге обсудят изменения на рекламном рынке

Более 100 экспертов со всей страны обсудят, какие рекламные инструменты сейчас использовать, как строить агентский бизнес и где искать рекламодателей

ТАСС, 5 сентября. На площадке МВЦ Екатеринбург Экспо 14 сентября более 100 экспертов со всей страны обсудят, какие рекламные инструменты сейчас использовать, как строить агентский бизнес и где искать рекламодателей.

НРФ Регионы - индустриальная площадка для обмена опытом представителей рекламного рынка со всей страны. Форум откроет стратегическая сессия. Эксперты проанализируют ключевые изменениям на региональном рекламном рынке, особенности поведения потребителей и рекламодателей, обсудят актуальные инструменты и новые тренды в формировании контента для локальных компаний.

Модератором первой части панельной дискуссии выступит первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков. В числе спикеров заявлены: Илья Попов, заместитель генерального директора по региональной рекламе сейлз-хауса "Газпром-Медиа", Борис Пешняк, коммерческий директор RUSS, Михаил Елисейкин, директор по трейдингу и медиапартнерствам Group4Media, Любовь Полина, руководитель подразделения региональных продаж Яндекс Реклама, Елена Батракова, заместитель генерального директора НРА по работе с регионами, Илья Шершуков, генеральный директор Admetrix.

Программа НРФ Регионы охватывает не только рекламную индустрию Екатеринбурга, но и другие ключевые рынки страны. Так, вторая часть пленарной сессии будет посвящена особенностям развития индустрии в разных регионах России. Спикеры - амбассадоры Ассоциации коммуникационных агентств России из Уральского, Северо-Западного федеральных округов, Новосибирска и других городов представят свой взгляд на развитие локального рекламного рынка.

В рамках специальной сессии форума будут представлены рейтинг рекламных агентств Урала и экосистемы рекламных рынков Уфы, Калининграда, Хабаровска, Омска, Кирова, а также Уральского, Северо-Западного федеральных округов и других регионов России.

Локальные агентства всё чаще работают с федеральными рекламодателями, а местные бренды - с московскими креативщиками. Развитие региональных брендов и появление новых рекламных агентств стимулирует рост рынка и возникновение эффективных инструментов для решения задач МСБ. Данной теме будет посвящена отдельная сессия.

При растущем росте капитализации глобальных брендов и открывшихся нишах для построения брендов национальных, принципы и правила брендинга сейчас являются объектом анализа, переосмысления и адаптации. Многие игроки уже успели воспользоваться преимуществами новой реальности: ее открывшимися возможностями для выхода на новые рынки, для укрепления уже существующих позиций, усиления бренда и для ребрендинга. Эксперты сессии про брендинг, проходящей под эгидой Первого регионального фестиваля рекламы, обсудят, как сохранять связь между брендом и потребителем при растущем количестве точек контакта с пользователями, как построить семантики коммуникации бренда на основе психотипа его ядра, какие открылись новые ниши для построения локальных брендов.

В программе запланированы сессии, посвященные следующим темам: сила ТВ для силы бренда, использование искусственного интеллекта и других новых технологий в маркетинге и рекламе, брендинг: что остается главным, что меняется, к чему готовиться, актуальные стратегии в PR для частных компаний и госсектора, маркировка интернет-рекламы и другие.

Для форума серию лекций подготовили спикеры международной школы креатива mads. В рамках образовательной программы запланированы выступления экспертов по вопросам управления креативной командой, внедрения бренд-стратегии и полезным инструментам для работы в креативной индустрии.

Завершением деловой программы НРФ Регионы станет торжественная церемония награждения участников Первого регионального фестиваля рекламы. Это профессиональный конкурс креативной рекламы, созданной в регионах или для локальных брендов.

Организатор: ЦРБК

Генеральное информационное агентство: ТАСС

Генеральный индустриальный портал: Sostav

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