Результаты рейтинга качества управления закупочной деятельностью объявят 7 сентября

Рейтинг формируется среди руководителей закупочных подразделений организаций с годовым объемом закупок более 500 млн рублей

ТАСС, 5 сентября. Аналитическая компания "Эксперт Бизнес-Решения" при поддержке бизнес-клуба "Срединный путь" завершает подготовку ежегодного рейтинга качества управления закупочной деятельностью.

Принять участие в подготовке рейтинга традиционно были приглашены более 500 руководителей закупочных подразделений крупнейших государственных и частных российских компаний, чей годовой объем закупок в прошедшем календарном году составил не менее 500 млн рублей.

По итогам рейтинга будут определены топ-100 и топ-5 профильных подразделений российских коммерческих организаций и руководителей закупочной деятельности, а также победители в дополнительных номинациях.

Методология рейтинга построена на анализе и оценке показателей, отражающих главные аспекты функционирования закупочной системы компании. Критерии оценки рейтинга этого года в связи с объективным снижением информационной прозрачности бизнеса скорректированы в сторону увеличения весов качественных показателей. Итоговая оценка отражает уровень развития ключевых составляющих закупочной системы в компании: опыт работы в сфере закупок руководителем подразделения и его команды, степень автоматизации системы управления закупками, качество систематизации и регламентации закупочного процесса, показатели эффективности закупочной деятельности, соблюдение ESG-стандартов в закупочной деятельности. Уникальная факторная модель позволяет сравнить закупочные системы компаний между собой по единым критериям. Кроме того, учитывалось и мнение профессионального сообщества: участники рейтинга имели возможность оценить деятельность своих коллег из закупочных подразделений других компаний.

Объявление итогов рейтинга и торжественная церемония награждения лидеров состоится 7 сентября 2023 года.

Результаты будут опубликованы в открытых источниках и на сайтах raexpert.ru, expert-business.ru.

О бизнес-клубе "Срединный путь"

Бизнес-клуб "Срединный путь" - деловое сообщество, основанное руководителями закупочных подразделений крупнейших компаний России.

Объединяя профессионалов разных отраслей, Бизнес-клуб формирует комфортную среду для общения, а синергия совместного наработанного опыта способствует развитию компетенций, построению диалога, формированию удачных практик управления.