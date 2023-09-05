5 сентября, 10:45

Первый региональный фестиваль рекламы 2023 представил шорт-лист

Пресс-служба АКАР
© Пресс-служба АКАР

Одним из финалистов стал проект ТАСС "Алтайский край. Все настоящее!" в номинации "Лучшая нативная реклама"

ТАСС, 5 сентября. Первый региональный фестиваль рекламы 2023 опубликовал список финалистов второго сезона. В результате голосования в шорт-лист попало 70 кейсов от команд со всей России. Имена победителей будут объявлены на торжественной церемонии награждения 14 сентября в рамках вечерней программы НРФ Регионы в Екатеринбурге. 

Жюри фестиваля - эксперты рекламных коммуникаций, первые лица агентств, брендов и медиа, выбрали список претендентов на звание одних из самых креативных участников индустрии в регионах страны.

Digital-инструменты (цифровые инструменты)

Лучший веб-сайт:

  • AdWorm - Цифровая платформа "Сделано в Москве"
  • Punks - Сайт Jaws Brewery

Лучшее онлайн-видео:

  • Креативное агентство Octo - Обучение финансовой грамотности в формате эдьютейнмент "Грамотные деньги"
  • Коммуникационное агентство "Менделеев" - Ролик "Космическое путешествие в Тюменскую область"
  • Громкие Рыбы - Пищевая сода - Ода бедности

Лучшая нативная реклама:

  • ТАСС - "Алтайский край. Все настоящее!"

Лучшее использование инновационных креативных технологий:

  • Boson Group - Huntica - первый сервис виртуальных собеседований с человеческим лицом
  • Cейлз-хаус "Газпром-Медиа" - Streaming Ads - видеореклама в стриминге телеканалов в digital-среде

Digital-кампании (цифровые кампании)

Лучшая digital-кампания:

  • Be Brand People - Фестиваль "Рыба-дичь". Уральский октоберфест
  • Коммуникационное агентство "Менделеев" - Продвижение бренда Тюменской области Visit Tyumen

Лучшая социальная digital-кампания:

  • Чойс - "Социально одобряемый суицид": когда зависимость близкого становится не только его проблемой
  • SMM-агентство "Лайка" - Как за 1,5 года вырастить живую аудиторию социального интернет-проекта с нуля до 28 000 человек
  • Громкие Рыбы - Проект Красный

Лучшая SMM кампания (SMM - маркетинг в социальных сетях):

  • 19agency84 - МЕГАМЕГА
  • Sisters Agency - Поддержка федеральной кампании "ВИПСкусство" в социальных медиа для бренда VIPS
  • Чойс - Не нужно выбирать
  • Radar - Удовольствие в мире ограничений: продвижение бренда секс-игрушек Nolimits
  • "Ишь, Миш!", контент-бюро - Как мы оказались непростым клиентом для самих себя
  • "Ишь, Миш!", контент-бюро - Кошачий tone of voice жилого комплекса

CREATIVE (Креатив)

 Дизайн

Лучший коммуникационный дизайн:

  • Штольцман и Кац - Разработка нейминга, позиционирования и айдентики для нового горнолыжного курорта в Шерегеше
  • Штольцман и Кац - Ребрендинг сети магазинов зоотоваров "Заповедник"
  • Штольцман и Кац - Разработка позиционирования и айдентики для частного универсального театра "THEATRUM"
  • Dotorg branding & digital - Психодрама `XX

Лучший дизайн упаковки:

  • Radar - Играй по-взрослому: легенда и упаковка для бренда секс-игрушек Nolimits
  • Radar - Дизайн-система упаковки для линейки профессиональной косметики ВкусВилл
  • Radar - Baltadan: брутальность и азиатский колорит в брендинге консервов для рынка Средней Азии
  • DDC Group - Приблуды
  • Commersart - Honey Way
  • Commersart - UNATUNA
  • Брендинг студия Адекватные Люди - ХРУЩЁВКА - сила в странных идеях
  • Брендинг студия Адекватные Люди - ANTIBRANDY

Лучший фирменный стиль для компании:

  • Штольцман и Кац - Разработка нейминга, позиционирования и айдентики для нового горнолыжного курорта в Шерегеше
  • Штольцман и Кац - Ребрендинг сети магазинов зоотоваров "Заповедник"
  • Штольцман и Кац - Разработка позиционирования и айдентики для частного универсального театра "THEATRUM"
  • ESTORY - Фирменный стиль фудмаркета ESTORY - первого фудмаркета Екатеринбурга
  • Dotorg branding & digital - Брендинг производственной компании Macol
  • GRATT - Разработка нейминга, айдентики, упаковки косметики из глины Clayton`s
  • Ruport - Ребрендинг группы компаний "Точно"
  • Ruport - Фирменный стиль ресторана ближневосточной кухни "Сабли-зубы"

Лучший логотип:

  • Штольцман и Кац - Разработка позиционирования и айдентики для частного универсального театра "THEATRUM"

Видео

Лучшие визуальные решения и саунд-дизайн рекламных роликов:

  • Ruvision - Вирусное видео компании "Хорошая погода"
  • Ruvision - Промо сезона хоккейного клуба "Трактор" 2022/2023
  • Громкие Рыбы - Пищевая сода - Ода бедности

Лучшее рекламное видео:

  • Ruport - Сами живите в этих "Патриках"!
  • Громкие Рыбы - Пищевая сода - Ода бедности

Наружная реклама

Лучшая наружная реклама:

  • Рекламная группа МОСТ - Нестандартные механики информационного сопровождения с использованием ООН-каналов для ХК "Торпедо"

Кампании

Лучшее использование новых медиа:

  • Игорная зона "Красная Поляна" - МЫ В ТЕЛЕГЕ

Лучшая интегрированная кампания:

  • Ruport - Сами живите в этих "Патриках"!

Лучшая социальная интегрированная кампания:

  • Громкие Рыбы - Борьба с думскроллингом

ACTIVATIONS (Активации)

Promo (промо)

Лучшая промо-кампания:

  • 19agency84 - MEGA URBAN FEST
  • CREON - Лента Онлайн - доставка, которая всегда рядом
  • BONO - Digital & Creative - Спецпроект для PARI в рамках киберспортивного чемпионата
  • Be Brand People - Фестиваль "Рыба-дичь". Уральский октоберфест
  • Брендинговое агентство COMPASS - Рекламная кампания "Всем светит манго"

Лучшая брендированная продукция:

  • Брендинговое агентство COMPASS - Круто быть ребенком!
  • Креативное агентство "Сделано Вместе" - Календарь настроений
  • EPSILON - THE ART OF EMOTIONS. Корпоративный не значит скучный
  • Игорная зона "Красная Поляна" - Премиальное парфюмированное мыло с ароматом денег

PR (Пиар)

Лучшая PR-кампания:

  • Игорная зона "Красная Поляна" - Открытый турнир по киберфутболу Cyber Fun Fest на самом большом экране в России
  • Игорная зона "Красная Поляна" - МЫ В ТЕЛЕГЕ
  • Игорная зона "Красная Поляна" - Свадьба Ольги Бузовой в "Казино Сочи"

Лучшая социальная PR-кампания:

  • SMM-агентство "Лайка" - Как за 1,5 года вырастить живую аудиторию социального интернет-проекта с нуля до 28 000 человек
  • 2BR - До мурашек. Про ребят с синдромом Дауна
  • Р.И.М. - Чувашская биеннале современного искусства
  • Radar - Сказки на ночь
  • G Communications - Манифест новой женственности

Мероприятия

Лучшее массовое мероприятие:

  • Медиагруппа FM-Продакшн - Народный знак качества - премия для самых любимых в народе компаний
  • Коммуникационное агентство PROBac - Детский творческий фестиваль "Планета Детства" город Уфа

Лучшее деловое/корпоративное мероприятие:

  • Брендинговое агентство COMPASS - Легенды связи

Лучшее социальное мероприятие:

  • Р.И.М. - Чувашская биеннале современного искусства

Церемония награждения участников Первого регионального фестиваля рекламы станет завершением деловой программы Национального Рекламного Форума Регионы - события региональной медиакоммуникационной отрасли. Мероприятие пройдет в Екатеринбурге 14 сентября на площадке "МВЦ Екатеринбург Экспо - МТС Live Hall". 

Организатор фестиваля: ЦРБК

Соорганизаторы: АКАР, АКАР Урал

Индустриальный контент-портал: ADPASS

Генеральный индустриальный портал: Sostav

Генеральное информационное агентство: ТАСС

Информационные партнеры: Российская газета, BTWAY.IO, медиахолдинг 1MI, Деловой квартал Екатеринбург, лайфстайл-медиа Чойс, ЕАН, Банкинформсервис, РГ Арифметика, InGroup, ГК "Выбери радио", Бизнес FM Екатеринбург

Возрастная категория: 18+ 

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