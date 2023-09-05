Первый региональный фестиваль рекламы 2023 представил шорт-лист

Одним из финалистов стал проект ТАСС "Алтайский край. Все настоящее!" в номинации "Лучшая нативная реклама"

ТАСС, 5 сентября. Первый региональный фестиваль рекламы 2023 опубликовал список финалистов второго сезона. В результате голосования в шорт-лист попало 70 кейсов от команд со всей России. Имена победителей будут объявлены на торжественной церемонии награждения 14 сентября в рамках вечерней программы НРФ Регионы в Екатеринбурге.

Жюри фестиваля - эксперты рекламных коммуникаций, первые лица агентств, брендов и медиа, выбрали список претендентов на звание одних из самых креативных участников индустрии в регионах страны.

Digital-инструменты (цифровые инструменты)

Лучший веб-сайт:

AdWorm - Цифровая платформа "Сделано в Москве"

Punks - Сайт Jaws Brewery

Лучшее онлайн-видео:

Креативное агентство Octo - Обучение финансовой грамотности в формате эдьютейнмент "Грамотные деньги"

Коммуникационное агентство "Менделеев" - Ролик "Космическое путешествие в Тюменскую область"

Громкие Рыбы - Пищевая сода - Ода бедности

Лучшая нативная реклама:

ТАСС - "Алтайский край. Все настоящее!"

Лучшее использование инновационных креативных технологий:

Boson Group - Huntica - первый сервис виртуальных собеседований с человеческим лицом

Cейлз-хаус "Газпром-Медиа" - Streaming Ads - видеореклама в стриминге телеканалов в digital-среде

Digital-кампании (цифровые кампании)

Лучшая digital-кампания:

Be Brand People - Фестиваль "Рыба-дичь". Уральский октоберфест

Коммуникационное агентство "Менделеев" - Продвижение бренда Тюменской области Visit Tyumen

Лучшая социальная digital-кампания:

Чойс - "Социально одобряемый суицид": когда зависимость близкого становится не только его проблемой

SMM-агентство "Лайка" - Как за 1,5 года вырастить живую аудиторию социального интернет-проекта с нуля до 28 000 человек

Громкие Рыбы - Проект Красный

Лучшая SMM кампания (SMM - маркетинг в социальных сетях):

19agency84 - МЕГАМЕГА

Sisters Agency - Поддержка федеральной кампании "ВИПСкусство" в социальных медиа для бренда VIPS

Чойс - Не нужно выбирать

Radar - Удовольствие в мире ограничений: продвижение бренда секс-игрушек Nolimits

"Ишь, Миш!", контент-бюро - Как мы оказались непростым клиентом для самих себя

"Ишь, Миш!", контент-бюро - Кошачий tone of voice жилого комплекса

CREATIVE (Креатив)

Дизайн

Лучший коммуникационный дизайн:

Штольцман и Кац - Разработка нейминга, позиционирования и айдентики для нового горнолыжного курорта в Шерегеше

Штольцман и Кац - Ребрендинг сети магазинов зоотоваров "Заповедник"

Штольцман и Кац - Разработка позиционирования и айдентики для частного универсального театра "THEATRUM"

Dotorg branding & digital - Психодрама `XX

Лучший дизайн упаковки:

Radar - Играй по-взрослому: легенда и упаковка для бренда секс-игрушек Nolimits

Radar - Дизайн-система упаковки для линейки профессиональной косметики ВкусВилл

Radar - Baltadan: брутальность и азиатский колорит в брендинге консервов для рынка Средней Азии

DDC Group - Приблуды

Commersart - Honey Way

Commersart - UNATUNA

Брендинг студия Адекватные Люди - ХРУЩЁВКА - сила в странных идеях

Брендинг студия Адекватные Люди - ANTIBRANDY

Лучший фирменный стиль для компании:

Штольцман и Кац - Разработка нейминга, позиционирования и айдентики для нового горнолыжного курорта в Шерегеше

Штольцман и Кац - Ребрендинг сети магазинов зоотоваров "Заповедник"

Штольцман и Кац - Разработка позиционирования и айдентики для частного универсального театра "THEATRUM"

ESTORY - Фирменный стиль фудмаркета ESTORY - первого фудмаркета Екатеринбурга

Dotorg branding & digital - Брендинг производственной компании Macol

GRATT - Разработка нейминга, айдентики, упаковки косметики из глины Clayton`s

Ruport - Ребрендинг группы компаний "Точно"

Ruport - Фирменный стиль ресторана ближневосточной кухни "Сабли-зубы"

Лучший логотип:

Штольцман и Кац - Разработка позиционирования и айдентики для частного универсального театра "THEATRUM"

Видео

Лучшие визуальные решения и саунд-дизайн рекламных роликов:

Ruvision - Вирусное видео компании "Хорошая погода"

Ruvision - Промо сезона хоккейного клуба "Трактор" 2022/2023

Громкие Рыбы - Пищевая сода - Ода бедности

Лучшее рекламное видео:

Ruport - Сами живите в этих "Патриках"!

Громкие Рыбы - Пищевая сода - Ода бедности

Наружная реклама

Лучшая наружная реклама:

Рекламная группа МОСТ - Нестандартные механики информационного сопровождения с использованием ООН-каналов для ХК "Торпедо"

Кампании

Лучшее использование новых медиа:

Игорная зона "Красная Поляна" - МЫ В ТЕЛЕГЕ

Лучшая интегрированная кампания:

Ruport - Сами живите в этих "Патриках"!

Лучшая социальная интегрированная кампания:

Громкие Рыбы - Борьба с думскроллингом

ACTIVATIONS (Активации)

Promo (промо)

Лучшая промо-кампания:

19agency84 - MEGA URBAN FEST

CREON - Лента Онлайн - доставка, которая всегда рядом

BONO - Digital & Creative - Спецпроект для PARI в рамках киберспортивного чемпионата

Be Brand People - Фестиваль "Рыба-дичь". Уральский октоберфест

Брендинговое агентство COMPASS - Рекламная кампания "Всем светит манго"

Лучшая брендированная продукция:

Брендинговое агентство COMPASS - Круто быть ребенком!

Креативное агентство "Сделано Вместе" - Календарь настроений

EPSILON - THE ART OF EMOTIONS. Корпоративный не значит скучный

Игорная зона "Красная Поляна" - Премиальное парфюмированное мыло с ароматом денег

PR (Пиар)

Лучшая PR-кампания:

Игорная зона "Красная Поляна" - Открытый турнир по киберфутболу Cyber Fun Fest на самом большом экране в России

Игорная зона "Красная Поляна" - МЫ В ТЕЛЕГЕ

Игорная зона "Красная Поляна" - Свадьба Ольги Бузовой в "Казино Сочи"

Лучшая социальная PR-кампания:

SMM-агентство "Лайка" - Как за 1,5 года вырастить живую аудиторию социального интернет-проекта с нуля до 28 000 человек

2BR - До мурашек. Про ребят с синдромом Дауна

Р.И.М. - Чувашская биеннале современного искусства

Radar - Сказки на ночь

G Communications - Манифест новой женственности

Мероприятия

Лучшее массовое мероприятие:

Медиагруппа FM-Продакшн - Народный знак качества - премия для самых любимых в народе компаний

Коммуникационное агентство PROBac - Детский творческий фестиваль "Планета Детства" город Уфа

Лучшее деловое/корпоративное мероприятие:

Брендинговое агентство COMPASS - Легенды связи

Лучшее социальное мероприятие:

Р.И.М. - Чувашская биеннале современного искусства

Церемония награждения участников Первого регионального фестиваля рекламы станет завершением деловой программы Национального Рекламного Форума Регионы - события региональной медиакоммуникационной отрасли. Мероприятие пройдет в Екатеринбурге 14 сентября на площадке "МВЦ Екатеринбург Экспо - МТС Live Hall".

Организатор фестиваля: ЦРБК

Соорганизаторы: АКАР, АКАР Урал

Индустриальный контент-портал: ADPASS

Генеральный индустриальный портал: Sostav

Генеральное информационное агентство: ТАСС

Информационные партнеры: Российская газета, BTWAY.IO, медиахолдинг 1MI, Деловой квартал Екатеринбург, лайфстайл-медиа Чойс, ЕАН, Банкинформсервис, РГ Арифметика, InGroup, ГК "Выбери радио", Бизнес FM Екатеринбург

Возрастная категория: 18+