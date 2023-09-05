Первый региональный фестиваль рекламы 2023 представил шорт-лист

ТАСС, 5 сентября. Первый региональный фестиваль рекламы 2023 опубликовал список финалистов второго сезона. В результате голосования в шорт-лист попало 70 кейсов от команд со всей России. Имена победителей будут объявлены на торжественной церемонии награждения 14 сентября в рамках вечерней программы НРФ Регионы в Екатеринбурге.
Жюри фестиваля - эксперты рекламных коммуникаций, первые лица агентств, брендов и медиа, выбрали список претендентов на звание одних из самых креативных участников индустрии в регионах страны.
Digital-инструменты (цифровые инструменты)
Лучший веб-сайт:
- AdWorm - Цифровая платформа "Сделано в Москве"
- Punks - Сайт Jaws Brewery
Лучшее онлайн-видео:
- Креативное агентство Octo - Обучение финансовой грамотности в формате эдьютейнмент "Грамотные деньги"
- Коммуникационное агентство "Менделеев" - Ролик "Космическое путешествие в Тюменскую область"
- Громкие Рыбы - Пищевая сода - Ода бедности
Лучшая нативная реклама:
- ТАСС - "Алтайский край. Все настоящее!"
Лучшее использование инновационных креативных технологий:
- Boson Group - Huntica - первый сервис виртуальных собеседований с человеческим лицом
- Cейлз-хаус "Газпром-Медиа" - Streaming Ads - видеореклама в стриминге телеканалов в digital-среде
Digital-кампании (цифровые кампании)
Лучшая digital-кампания:
- Be Brand People - Фестиваль "Рыба-дичь". Уральский октоберфест
- Коммуникационное агентство "Менделеев" - Продвижение бренда Тюменской области Visit Tyumen
Лучшая социальная digital-кампания:
- Чойс - "Социально одобряемый суицид": когда зависимость близкого становится не только его проблемой
- SMM-агентство "Лайка" - Как за 1,5 года вырастить живую аудиторию социального интернет-проекта с нуля до 28 000 человек
- Громкие Рыбы - Проект Красный
Лучшая SMM кампания (SMM - маркетинг в социальных сетях):
- 19agency84 - МЕГАМЕГА
- Sisters Agency - Поддержка федеральной кампании "ВИПСкусство" в социальных медиа для бренда VIPS
- Чойс - Не нужно выбирать
- Radar - Удовольствие в мире ограничений: продвижение бренда секс-игрушек Nolimits
- "Ишь, Миш!", контент-бюро - Как мы оказались непростым клиентом для самих себя
- "Ишь, Миш!", контент-бюро - Кошачий tone of voice жилого комплекса
CREATIVE (Креатив)
Дизайн
Лучший коммуникационный дизайн:
- Штольцман и Кац - Разработка нейминга, позиционирования и айдентики для нового горнолыжного курорта в Шерегеше
- Штольцман и Кац - Ребрендинг сети магазинов зоотоваров "Заповедник"
- Штольцман и Кац - Разработка позиционирования и айдентики для частного универсального театра "THEATRUM"
- Dotorg branding & digital - Психодрама `XX
Лучший дизайн упаковки:
- Radar - Играй по-взрослому: легенда и упаковка для бренда секс-игрушек Nolimits
- Radar - Дизайн-система упаковки для линейки профессиональной косметики ВкусВилл
- Radar - Baltadan: брутальность и азиатский колорит в брендинге консервов для рынка Средней Азии
- DDC Group - Приблуды
- Commersart - Honey Way
- Commersart - UNATUNA
- Брендинг студия Адекватные Люди - ХРУЩЁВКА - сила в странных идеях
- Брендинг студия Адекватные Люди - ANTIBRANDY
Лучший фирменный стиль для компании:
- Штольцман и Кац - Разработка нейминга, позиционирования и айдентики для нового горнолыжного курорта в Шерегеше
- Штольцман и Кац - Ребрендинг сети магазинов зоотоваров "Заповедник"
- Штольцман и Кац - Разработка позиционирования и айдентики для частного универсального театра "THEATRUM"
- ESTORY - Фирменный стиль фудмаркета ESTORY - первого фудмаркета Екатеринбурга
- Dotorg branding & digital - Брендинг производственной компании Macol
- GRATT - Разработка нейминга, айдентики, упаковки косметики из глины Clayton`s
- Ruport - Ребрендинг группы компаний "Точно"
- Ruport - Фирменный стиль ресторана ближневосточной кухни "Сабли-зубы"
Лучший логотип:
- Штольцман и Кац - Разработка позиционирования и айдентики для частного универсального театра "THEATRUM"
Видео
Лучшие визуальные решения и саунд-дизайн рекламных роликов:
- Ruvision - Вирусное видео компании "Хорошая погода"
- Ruvision - Промо сезона хоккейного клуба "Трактор" 2022/2023
- Громкие Рыбы - Пищевая сода - Ода бедности
Лучшее рекламное видео:
- Ruport - Сами живите в этих "Патриках"!
- Громкие Рыбы - Пищевая сода - Ода бедности
Наружная реклама
Лучшая наружная реклама:
- Рекламная группа МОСТ - Нестандартные механики информационного сопровождения с использованием ООН-каналов для ХК "Торпедо"
Кампании
Лучшее использование новых медиа:
- Игорная зона "Красная Поляна" - МЫ В ТЕЛЕГЕ
Лучшая интегрированная кампания:
- Ruport - Сами живите в этих "Патриках"!
Лучшая социальная интегрированная кампания:
- Громкие Рыбы - Борьба с думскроллингом
ACTIVATIONS (Активации)
Promo (промо)
Лучшая промо-кампания:
- 19agency84 - MEGA URBAN FEST
- CREON - Лента Онлайн - доставка, которая всегда рядом
- BONO - Digital & Creative - Спецпроект для PARI в рамках киберспортивного чемпионата
- Be Brand People - Фестиваль "Рыба-дичь". Уральский октоберфест
- Брендинговое агентство COMPASS - Рекламная кампания "Всем светит манго"
Лучшая брендированная продукция:
- Брендинговое агентство COMPASS - Круто быть ребенком!
- Креативное агентство "Сделано Вместе" - Календарь настроений
- EPSILON - THE ART OF EMOTIONS. Корпоративный не значит скучный
- Игорная зона "Красная Поляна" - Премиальное парфюмированное мыло с ароматом денег
PR (Пиар)
Лучшая PR-кампания:
- Игорная зона "Красная Поляна" - Открытый турнир по киберфутболу Cyber Fun Fest на самом большом экране в России
- Игорная зона "Красная Поляна" - МЫ В ТЕЛЕГЕ
- Игорная зона "Красная Поляна" - Свадьба Ольги Бузовой в "Казино Сочи"
Лучшая социальная PR-кампания:
- SMM-агентство "Лайка" - Как за 1,5 года вырастить живую аудиторию социального интернет-проекта с нуля до 28 000 человек
- 2BR - До мурашек. Про ребят с синдромом Дауна
- Р.И.М. - Чувашская биеннале современного искусства
- Radar - Сказки на ночь
- G Communications - Манифест новой женственности
Мероприятия
Лучшее массовое мероприятие:
- Медиагруппа FM-Продакшн - Народный знак качества - премия для самых любимых в народе компаний
- Коммуникационное агентство PROBac - Детский творческий фестиваль "Планета Детства" город Уфа
Лучшее деловое/корпоративное мероприятие:
- Брендинговое агентство COMPASS - Легенды связи
Лучшее социальное мероприятие:
- Р.И.М. - Чувашская биеннале современного искусства
Церемония награждения участников Первого регионального фестиваля рекламы станет завершением деловой программы Национального Рекламного Форума Регионы - события региональной медиакоммуникационной отрасли. Мероприятие пройдет в Екатеринбурге 14 сентября на площадке "МВЦ Екатеринбург Экспо - МТС Live Hall".
Организатор фестиваля: ЦРБК
Соорганизаторы: АКАР, АКАР Урал
Индустриальный контент-портал: ADPASS
Генеральный индустриальный портал: Sostav
Генеральное информационное агентство: ТАСС
Информационные партнеры: Российская газета, BTWAY.IO, медиахолдинг 1MI, Деловой квартал Екатеринбург, лайфстайл-медиа Чойс, ЕАН, Банкинформсервис, РГ Арифметика, InGroup, ГК "Выбери радио", Бизнес FM Екатеринбург
Возрастная категория: 18+