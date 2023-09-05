ПСБ профинансировал строительство ЖК ГК "Крокус" на 50 млрд рублей

Проект предусматривает создание инфраструктуры для отдыха жителей, а также строительство школы и детского сада

ТАСС, 5 сентября. ПСБ предоставил ГК "Крокус" проектное финансирование в размере 50 млрд рублей сроком на 10 лет. Средства направлены на строительство ЖК бизнес-класса на берегу Москвы-реки в экологически чистом районе Подмосковья.

Проект предусматривает создание всей необходимой инфраструктуры для отдыха жителей, а также строительство школы и детского сада. Общая площадь составит более 190 тыс. кв. м.

"Проектное финансирование жилищного строительства, особенно в таких крупных, экономически активных регионах, как Подмосковье - одно из наших приоритетных направлений. С помощью реализации подобных проектов ПСБ принимает участие в формировании новых стандартов застройки и развитии комфортной городской среды для закрытия всех потребностей покупателей жилья", - отметил старший вице-президент, директор департамента проектного финансирования ПСБ Владимир Белых.

"Работа с таким крупным игроком как ПСБ позволяет нашей группе быть уверенными в обеспечении бесперебойного финансирования и заниматься планированием будущих проектов", - прокомментировал заместитель финансового директора АО "КРОКУС" Андрей Дубель.

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