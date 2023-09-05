Челябинский завод ОМК вошел в шорт-лист премии "Твердые знаки"

Предприятие Объединенной металлургической компании эксперты оценили как одного из лучших работодателей Южного Урала

ТАСС, 5 сентября. Челябинский завод Объединенной металлургической компании (ОМК) "ОМК Трубодеталь", работающий в поселке Новосинеглазово Челябинской области, вошел в шорт-лист премии "Твердые знаки" как один из лучших работодателей региона. Об этом сообщают в пресс-службе ОМК.

"В номинацию "Кадровый ответ", где представлен завод ОМК, включили компании, чьи мероприятия по решению кадровых вопросов - от поднятия зарплаты сотрудникам до взаимодействия с вузами и колледжами и участия в образовательных и профориентационных проектах - чаще других становились информационными поводами", - сказано в сообщении.

На предприятии добавили, что челябинский завод ОМК, в котором работают около 1,5 тыс. человек, регулярно повышает всему коллективу заработную плату. "С учетом повышений, сделанных в 2022 году и начале 2023 года, средняя заработная плата рабочих выросла на треть и по ряду специальностей превысила среднерыночные значения", - отмечается в пресс-релизе.

Также, сообщают в пресс-службе, на предприятии предлагают один из лучших в отрасли социальных пакетов, который за последнее время существенно расширили. "Например, всем заводчанам предоставляют полис дополнительного медицинского страхования, куда входит больше услуг, чем в обязательном медстраховании, в заводском здравпункте сотрудники могут бесплатно посетить кардиолога и невролога и пройти лечение в физиотерапевтическом кабинете. Предприятие организует горячее питание для сотрудников, бесплатно доставляет их на работу и обратно из Ленинского района и северо-западной части Челябинска, а также из близлежащих городов (Коркино, Еманжелинск и Копейск). Кроме этого, компания оплачивает путевки в санатории для оздоровления работников, а их детям - путевки в детские лагеря. В этом году такой возможностью воспользовались более 100 человек", - отмечается в пресс-релизе.

На предприятии добавили, что челябинский завод ОМК формирует будущий кадровый задел, сотрудничая со школами, профильными средними и высшими учебными заведениями Урала. "Помогает им с материально-технической базой, организует для школьников и студентов экскурсии на производство, проводит для последних оплачиваемую практику с возможностью дальнейшего трудоустройства. Для вновь принятых сотрудников на предприятии действуют учебные программы, также есть возможность бесплатно обучиться смежным профессиям", - отмечают на предприятии.

"Являясь заводом группы ОМК, мы придерживаемся общекорпоративной кадровой и социальной политики. Мы стараемся давать сотрудникам больше возможностей для развития, профессионального роста, социальных гарантий, чем это закреплено трудовым законодательством. Стремимся к тому, чтобы даже на производстве у нас были современные и комфортные рабочие места, чтобы у людей были достойная, соответствующая рынку зарплата. Например, в августе-сентябре делаем второе за год повышение зарплат рабочим и специалистам", - рассказала директор по персоналу, общим вопросам и связям с общественностью "ОМК Трубодеталь" Людмила Сопельцева.