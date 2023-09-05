На Среднем Урале испытали автоматическую газораспределительную станцию нового поколения

Разработка стала результатом взаимодействия ПАО "Газпром", специалистов ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" и инженеров-конструкторов ООО "Уромгаз"

ТАСС, 5 сентября. В Горноуральском городском округе Свердловской области прошли квалификационные испытания первой автоматической газораспределительной станции нового поколения (АГРС-НП), разработанной и изготовленной на Среднем Урале. Как сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ), объект расположен в зоне производственной деятельности филиала ГТЕ - Невьянского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ).

В сообщении отмечается, что АГРС-НП представляет собой полностью автоматизированный высокотехнологичный модуль, оснащенный системами аварийного энергоснабжения, удаленного мониторинга и управления. Разработка АГРС-НП - результат взаимодействия ПАО "Газпром", специалистов ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" и инженеров-конструкторов ООО "Уромгаз" (Екатеринбург). Станция не требует постоянного присутствия оператора, техническое обслуживание, по данным производителя, может производиться один раз в год, а вся арматура имеет повышенный класс защиты и увеличенный срок службы - 50 лет. Как отметили в производственном отделе по эксплуатации ГРС Администрации "Газпром трансгаз Екатеринбург", все технологические блоки станции подключены к системе телемеханики и специалисты могут удаленно отслеживать все параметры ее работы, вносить корректировки, открывать и закрывать запорную арматуру.

"Квалификационные испытания новой станции прошли на базе ГРС "Салка". В них приняли участие представители ПАО "Газпром" и его дочерних обществ, в т.ч. "Газпром трансгаз Екатеринбург". Была проверена работа всех устройств и приборов, телемеханики и аварийных систем. В конце августа, после успешного окончания испытаний, были проведены работы по подключению АГРС-НП к газораспределительной сети и запуску ее в эксплуатацию", - добавили в службе по связям с общественностью и СМИ.