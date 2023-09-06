На ВЭФ-2023 представят фильм о фестивале "Душа России. Север"

ТАСС, 6 сентября. Социальная платформа Фонда Росконгресс - Фонд Инносоциум представит гостям и участникам VIII Восточного экономического форума фильм о фестивале "Душа России. Север". Проект Фонда Росконгресс и правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры был разработан в целях продвижения гуманитарной повестки председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годы. ВЭФ состоится 10-13 сентября во Владивостоке.

"Фильм расскажет о пути фестиваля, которому удалось в полной мере отразить востребованность традиций коренных народов. Фестиваль "Душа России. Север" показал нам актуальный подход к вопросам сохранения, развития и современного переосмысления культурного наследия коренных народов Севера, выработанный социальной платформой Фонда Росконгресс - Фондом Инносоциум. Участники крупнейших форумов, организатором которых выступает Фонд Росконгресс, отметили уникальность этого формата и высоко оценили самобытность музыкальных и танцевальных коллективов, возможность познакомиться с современными талантами, бережно сохраняющими свою культурную идентичность", - отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

Целью аудиовизуального проекта "Душа России. Север" стало знакомство с наследием и культурой коренных народов Севера, а также объединение самых знаковых представителей современного этнического музыкального и танцевального искусства в одном красочном представлении.

"Русский Север с его уникальной природой, культурным наследием, самобытными традициями коренных народов, сильными духом людьми - настоящий Клондайк для киноиндустрии. Уверен, что документальные и художественные фильмы, снятые на Дальнем Востоке и в Арктике, позволят привлечь дополнительное внимание к этим регионам нашей страны. Проект "Душа России" вносит важный вклад в работу по сохранению традиционных ценностей и культурного достояния, в обеспечение устойчивого развития северных территорий", - подчеркнул Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

В фильме отражены все знаковые этапы развития проекта "Душа России. Север". Первые мероприятия, сфокусированные на интересе креативных индустрий к осмыслению и использованию потенциала культурного наследия коренных народов Севера, социальная платформа Фонда Росконгресс - Фонд Инносоциум провела в рамках Форума Креативного Бизнеса (ФКБ) на полях ПМЭФ-2022. Успешное развитие тема получила на ФКБ в ходе ВЭФ во Владивостоке в 2022 году в формате фестиваля аудиовизуальной культуры "Душа России. Север", и по итогам ВЭФ-2022 было принято решение развивать тему коренных народов на всех крупных форумах, оператором которых выступает Фонд Росконгресс. Мероприятия "Душа России. Север" в 2022 году повторили успех на Международном гуманитарном форуме "Гражданские инициативы регионов 60-й параллели" в Когалыме, а в 2023 году - на Международном фестивале кинодебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске и на Петербургском международном экономическом форуме.

"То, насколько хорошо мы знаем свое прошлое, оказывает огромное влияние на то, каким будет наше будущее. С этой точки зрения обращение к культурному наследию коренных народов Севера - это наша возможность для развития, точка роста. Большая работа, о которой расскажет фильм, посвященный проекту "Душа России. Север", не только направлена на сохранение культурных особенностей коренных народов Севера, но и позволяет современным талантам создавать качественный культурный продукт, в основе которого лежит наследие наших предков, наш северный код, который мы обязаны сохранить и передать будущим поколениям", - подчеркнула губернатор Югры Наталья Комарова.

В рамках проекта "Душа России. Север" артисты демонстрировали уникальный синтез современной этнической музыки и танцевальных номеров в традициях северной хореографии. В проекте принимали участие этнорэперы Kit Jah и MOSKILA, эвенкийский певец Ванякан Икэкан, ансамбль "Элдэн Дьукээбил", певец Петр Кейметинов, электронный дуэт URAAN, прошли модные показы культового бренда Arctic Explorer Ксении Чилингаровой и коллекций популярных молодых дизайнеров из Югры и Якутии.

"Этнокультурное многообразие вызывает безусловный интерес у современного человека. Не случайно наше внимание фокусируется на творческих, креативных проектах, в которых традиции, наследие, культура и эпос могут отразить свою уникальность в современном прочтении. В этом, я считаю, главная причина успеха фестиваля "Душа России. Север", и этим определяется актуальность создания фильма, раскрывающего историю, значение и достижения фестиваля", - отметила заместитель директора Фонда Росконгресс Елена Маринина.

В процессе развития аудиовизуальный проект "Душа России. Север" стал включать в себя мультимедийные выставки северных художников, в рамках проекта проходили мероприятия фестиваля кинодебютов "Дух Огня". 14 июня 2023 года в день открытия Международного фестиваля народов Севера "Душа России" на ПМЭФ состоялось подписание соглашения о развитии культурного сотрудничества. Документ подписали статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная, губернатор Югры Наталья Комарова и директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев. Фестиваль прошел на площадке киностудии "Ленфильм" и сфокусировал внимание на современном переосмыслении традиций и исторического наследия коренных народов Севера. В нем приняли участие более 500 музыкантов, артистов, мастеров народных художественных промыслов, дизайнеров, лекторов и других представителей креативных индустрий из 15 российских регионов. Прошли 14 выставок, свыше 20 мастер-классов, а также 16 кинопоказов в рамках фестиваля северного кино от Академии "Дух огня", в числе которых предпремьерный показ фильма "Югорские новеллы". На территории киностудии "Ленфильм" были инсталлированы шесть национальных жилищ и произведения стрит-арт-художников. Состоялось более 30 лекций, 7 показов мод и выступления более 30 музыкальных коллективов. В фестивале участвовали танцевальный коллектив посольства Индии и делегация из ОАЭ. Мероприятия фестиваля на ПМЭФ-2023 посетили свыше 5 тыс. человек.

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