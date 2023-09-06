Си Цзиньпин направил поздравительное письмо в адрес Smart China Expo 2023

Китайская международная выставка интеллектуальной индустрии открылась в понедельник в городе Чунцин на юго-западе Китая

ТАСС, 6 сентября. Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное письмо в адрес Китайской международной выставки интеллектуальной индустрии 2023 года (Smart China Expo 2023), которая проходит 4-6 октября в городе Чунцин на юго-западе Китая. Об этом сообщили в Генеральном консульстве КНР в Екатеринбурге со ссылкой на Синхуа.

"В своем послании Си Цзиньпин отметил, что в новых технологиях, таких как интернет, большие данные, облачные вычисления, искусственный интеллект и блокчейн. Происходят глубинные изменения, ускоряется цифровизация, интеллектуальная и зеленая трансформация отраслей, процветают интеллектуальная индустрия и цифровая экономика. Все это, по словам председателя КНР, в значительной степени меняет методы глобального распределения производственных факторов и ресурсов, модели промышленного развития и образ жизни людей", - отмечается в сообщении.

"Отметив, что Китай придает большое значение развитию цифровой экономики, Си Цзиньпин подчеркнул, что страна непрерывно способствует углубленной интеграции цифровых технологий с реальной экономикой, координирует прогресс цифровой индустриализации и цифровой трансформации традиционных отраслей, активизирует процесс строительства державы с сильным киберпространством и цифрового Китая", - добавили в дипмиссии.

"Китай готов работать со странами по всему миру, чтобы осваивать новые тенденции цифровой эпохи, углублять международные обмены и сотрудничество в цифровой сфере, продвигать инновации и развитие интеллектуальной индустрии, ускорять построение сообщества единой судьбы в киберпространстве и общими усилиями создавать еще более светлое будущее", заключил Си Цзиньпин.

В этом году Китайская международная выставка интеллектуальной индустрии (18+) проходит под девизом "Объединяя мудрость и силу".