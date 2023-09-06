Опубликовали деловую программу конференции "Территория энергетического диалога - 2023"

Конференция состоится 10 октября

ТАСС, 6 сентября. Утверждена архитектура деловой программы научно-практической конференции "Территория энергетического диалога - 2023", которая состоится 10 октября 2023 года в Москве, в стартовый день международного форума "Российская энергетическая неделя". Темой пленарного заседания станет научно-технологическое развитие ТЭК в новых условиях на средне- и долгосрочную перспективу.

К участию в дискуссии приглашены ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Лобанов, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, генеральный директор РЭА Минэнерго России Алексей Кулапин, ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев, заместитель главного инженера ПАО "Россети" Григорий Гладковский и другие эксперты. Они обсудят основные тенденции развития глобального энергетического рынка и определят наиболее перспективные направления технологического развития российской энергетики.

"Сегодня перед топливно-энергетическим комплексом нашей страны стоят масштабные задачи по дальнейшему развитию и внедрению новых технологий, поэтому основной акцент деловой программы сделан на обсуждении потребностей традиционных и новых отраслей энергетики, вопросов энергобезопасности, методов прогнозирования развития российской и мировой энергетики и других актуальных темах. В рамках нашей конференции будут выработаны рекомендации в части взаимодействия фундаментальной и прикладной науки с реальным сектором экономики, чтобы путь от научного открытия до его внедрения стал максимально коротким", - отметил Кулапин.

На "Территории энергетического диалога" соберутся представители организаций ТЭК и смежных отраслей, высокотехнологичных компаний, научных организаций, институтов развития, которые поделятся идеями по развитию ТЭК, вместе определят способы развития отрасли в стране и мире.

В ходе панельных сессий эксперты обсудят:

модели и методы прогнозирования развития российской и мировой энергетики;

технологии, проекты, механизмы реализации проектов распределенной и локальной энергетики;

развитие энергетических технологий и перспективы выхода на новые рынки;

технологическое развитие угольной отрасли;

перспективы альтернативных видов топлива и технологий для автотранспорта;

методологические подходы к формированию энергетической статистики;

актуальное состояние и перспективы технологий водородной энергетики;

приоритеты и возможности энергобезопасности;

стратегии развития энергетики России и АСЕАН до 2035 года.

Главная цель мероприятия - содействие научно-технологическому развитию отраслей ТЭК для обеспечения их стабильной работы и достижения технологического суверенитета в долгосрочной перспективе. Участие в конференции бесплатное.

Научно-практическая конференция "Территория энергетического диалога - 2023" проходит в рамках Международного форума "Российская энергетическая неделя", который состоится в Москве, ЦВЗ Манеж, с 11 по 13 октября 2023 года.

ТАСС - информационный партнер.

Возрастная категория: 6+.