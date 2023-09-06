В Хабаровске, Перми и Астрахани пройдут мероприятия-спутники III Конгресса молодых ученых

Темы мероприятий-спутников в 2023 году опубликовали на сайте конгресс.наука.рф

ТАСС, 6 сентября. В 2023 году мероприятия-спутники Конгресса молодых ученых принимают три российских региона: Хабаровский край (21-23 сентября 2023), Пермский край (4-6 октября 2023) и Астраханская область (11-13 октября 2023). Ученые со всей России, в том числе молодые исследователи, совместно с представителями региональных органов власти и бизнеса разработают решения актуальных практических задач, стоящих перед этими регионами.

"Мероприятия-спутники стали одним из содержательных элементов Десятилетия науки и технологий. Основная цель - наладить взаимодействие между регионом, как квалифицированным заказчиком и наукой, как источником нетривиальных решений. В прошлом году у нас был первый опыт проведения мероприятий-спутников в Камчатском крае и Ямало-Ненецком автономном округе. В этом году наша работа с указанными регионами будет продолжена. Отмечу, что масштаб проведения мероприятий-спутников в этом году увеличился: кроме основных мероприятий в Хабаровском крае, Пермском крае и Астраханской области впервые одно из мероприятий-спутников будет принимать АО "Объединенная судостроительная корпорация" - представитель реального сектора экономики, который сформулирует отраслевые задачи для науки. Уверен, что в рамках мероприятий-спутников мы сможем не только найти решения для насущных задач, но и сформировать долгосрочные, партнерские отношения между органами власти субъектов Российской Федерации и профессиональным научным сообществом", - сказал заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Денис Секиринский.

Мероприятия-спутники предваряют работу III Конгресса молодых ученых и проводятся в регионах России с участием высших должностных лиц по поручению Главы государства. Мероприятия-спутники включены в план проведения Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации, объявленного Указом Президента Российской Федерации 25 апреля 2022 года в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. Проведение мероприятий-спутников направлено на вовлечение российского научного сообщества в решение важнейших задач регионов. В течение трех дней участникам предстоит работать в проектных группах, совершать выезды на ключевые объекты региональной инфраструктуры и защищать проекты научно-технологических решений перед представителями Правительства региона. Темы мероприятий-спутников в 2023 году опубликованы на сайте конгресс.наука.рф и касаются широкого спектра вопросов: от экологии и управления природными ресурсами до развития человеческого потенциала регионов.

III Конгресс молодых ученых - ключевое мероприятие Десятилетия науки и технологий в России - состоится 28-30 ноября 2023 года на федеральной территории "Сириус". Конгресс объединит представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а главное - молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран.

Организаторами Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников в 2023 году выступают Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий - АНО "Национальные приоритеты".

Дополнительно в этом году пройдут специализированные мероприятия-спутники Конгресса молодых ученых в Камчатском крае по теме вулканологии и сейсмологии (18-20 сентября 2023) и в Ямало-Ненецком автономном округе по теме вечной мерзлоты (14-16 декабря 2023).

В Архангельске впервые пройдет мероприятие-спутник на базе государственной корпорации АО "Объединённая судостроительная корпорация" (17-19 декабря 2023).

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