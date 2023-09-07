Си Цзиньпин направил поздравительное письмо участникам совещания министров юстиции ШОС

Организатором проходящего в Шанхае международного мероприятия выступило Министерство юстиции КНР

ТАСС, 7 сентября. Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник направил поздравительное письмо участникам 10-го совещания министров юстиции государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое открылось во вторник в Шанхае. Об этом сообщили в Генеральном консульстве КНР в Екатеринбурге со ссылкой на Синьхуа.

"Си Цзиньпин отметил в письме, что с тех пор, как в 2013 году был запущен механизм встреч министров юстиции государств-членов ШОС, государства-члены ШОС неустанно продвигают правовое строительство, укрепляют обмены и взаимное обучение между правительствами в области правосудия и постоянно осуществляют прагматичное сотрудничество в сфере юридических услуг", - сказано в сообщении.

Си Цзиньпин добавил, что государства-члены ШОС играют важную роль в защите международной системы, ядром которой является Организация Объединенных Наций, а также в охране международного порядка, в основе которого лежит международное право.

По словам Си Цзиньпина, Китай придает большое значение роли принципа верховенства закона в укреплении основы, стабилизации ожиданий и стимулировании долгосрочного развития.

Председатель КНР сказал, что Китай готов сотрудничать с другими государствами-членами ШОС в непрерывном углублении обменов и сотрудничества в правовой области и сфере судебной администрации в новую эпоху.

Си Цзиньпин добавил, что Китай также готов сотрудничать с другими государствами-членами ШОС для содействия высококачественному экономическому развитию в разных странах на правовой основе, поддержания регионального мира и стабильности и содействия построению сообщества единой судьбы человечества.

Организатором совещания министров юстиции государств-членов ШОС (18+) выступило Министерство юстиции КНР.