На "Архангельском ЦБК" завершили установку кислородной газификационной станции

Специалисты АЦБК приступили к пуско-наладочным испытаниям

ТАСС, 7 сентября. "Архангельский ЦБК" (АЦБК) закончен проект по установке кислородной газификационной станции, позволяющей использовать газообразный кислород для отбелки целлюлозы. Поставщиком установки стала российская компания "Техгаз-ТК" в рамках реализации комбинатом программы импортозамещения, об этом сообщает пресс-служба компании.

"В отбельном участке производства целлюлозы закончен проект по установке кислородной газификационной станции. <…> В настоящее время специалисты АЦБК приступили к пуско-наладочным испытаниям кислородной станции", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, кислородная газификационная станция предназначена для приема и хранения жидкого кислорода, его испарения и дальнейшей подачи в газообразном состоянии в технологический процесс отбелки целлюлозы. Он позволяет значительно повысить эффективность ступени окислительного щелочения при отбелке целлюлозы и получить продукт требуемой белизны с использованием меньшего количества химических реагентов.

"Сокращение расхода химикатов, в свою очередь, снизит поступление загрязняющих веществ в сточные воды", - отмечается в сообщении.

"Архангельский ЦБК" основан в 1940 году. Является одним из ведущих российских лесохимических предприятий. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы.