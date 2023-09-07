День открытых дверей и голубого неба прошел на Магнитогорском металлургическом комбинате

Школьники Магнитогорска ознакомились с природоохранными объектами ММК в Международный день чистого воздуха для голубого неба

ТАСС, 7 сентября. Магнитогорский металлургический комбинат, являющийся участником федерального проекта "Чистый воздух", провел День открытых дверей для школьников города Магнитогорска, которые в ходе автобусной экскурсии ознакомились с природоохранными объектами компании. Об этом сообщили в пресс-службе ММК.

Акция на ММК приурочена к отмечаемому сегодня Международному дню чистого воздуха для голубого неба, добавили на предприятии. Памятная дата утверждена Генеральной Ассамблеей ООН в 2019 году для привлечения внимания к проблеме загрязнения воздуха и сокращения вредных выбросов предприятий и транспорта в атмосферу.

Ключевая задача федерального проекта "Чистый воздух" - снизить к 2026 году объем выбросов опасных (приоритетных) загрязняющих веществ в атмосферу не менее чем на 20% по отношению к уровню 2017 года. Достичь цели панируется за счет модернизации промышленных предприятий, экологизации коммунальной и транспортной инфраструктуры.

"Школьники посетили комплекс газоочистных установок в кислородно-конвертерном цехе ПАО "ММК", вошедший в строй в июле 2022 года. Данные установки существенно повысили эффективность улавливания вторичных выбросов конвертерного отделения цеха. Общие инвестиции в проект составили 7,5 млрд рублей", - сказано в сообщении.

На предприятии добавили, что в результате строительства комплекса удалось повысить эффективность очистки пыли и газов и полностью исключить неорганизованные выбросы от конвертеров при всех режимах работы. Валовые выбросы пыли ККЦ сократились на 500 тонн в год. Общая производительность системы составляет 7,4 млн кубометров в час, а остаточная запыленность не превышает 10 мг/кубометр, что соответствует наилучшим доступным технологиям.

"Данный комплекс не только способствует решению экологических задач, но и позволяет использовать улавливаемую пыль в производстве - она идет на вторичную переработку в цехе подготовки аглошихты горно-обогатительного производства, после чего используется при выплавке металла", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" с 2017 по 2022 год удалось сократить выбросы в атмосферу более чем на 42 тыс. тонн и существенно улучшить качество атмосферного воздуха в Магнитогорске. Концентрация бенз(а)пирена в указанный период снизились в 2,8 раза, пыли - в 1,6 раза. Общие вложения комбината в природоохранную деятельность с 2017 по 2022 год превысили 72 млрд рублей.