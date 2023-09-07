В столице завершила свою работу 36-я Московская международная книжная ярмарка

За пять дней ярмарку посетили более 34 тыс. человек

ТАСС, 7 сентября. В Москве завершила свою работу 36-я Московская международная книжная ярмарка (12+). Ее площадкой в этом году стал ЦВК "Экспоцентр". Ярмарка прошла при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Российского книжного союза и Правительства Москвы.

За пять дней, с 30 августа по 3 сентября, ММКЯ посетили более 34 тыс. человек. Мероприятия ярмарки транслировались в сообществе ММКЯ "ВКонтакте" и собрали более 1,5 млн просмотров.

Более 300 издательств России, Беларуси, Германии, Казахстана, Китая и Ирана представили на ярмарке свою книжную продукцию по специальным ценам.

На семи площадках ММКЯ состоялось более 300 мероприятий: презентации книг, встречи с авторами, дискуссии, конференции, мастер-классы и многое другое.

В этом году одновременно с ММКЯ впервые прошла Московская прошла Московская международная детская книжная ярмарка (ММДКЯ). "Мы долго шли к тому, чтобы детская ярмарка в Москве состоялась, задолго до всех "отмен" мы начали её готовить и, несмотря ни на что, решили больше не откладывать. В итоге была подготовлена программа, включающая события, интересные как широкому кругу читателей, так и профессионалам. Около 50 отечественных издательств, которые выпускают в том числе произведения молодых авторов, представят свои книги. Пройдут встречи с ведущими детскими авторами, а также дискуссии, лекции, выставки, показы", - отметил Директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев.

Одним из самых значимых событий ММДКЯ стало награждение лауреатов первого сезона Национальной премии в области детской и подростковой литературы. Учредители премии - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерство культуры Российской Федерации.

В 36-й ММКЯ приняли участие современные авторы Дмитрий Данилов, Дарья Донцова, Денис Драгунский, Михаил Елизаров, Александра Маринина, Юрий Поляков, Николай Свечин, доктор медицинских наук Сергей Бубновский, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, блогер Наташа Краснова, психолог Михаил Лабковский, психолог Татьяна Мужицкая, народный артист РФ Юрий Николаев, член Совета при Президенте по культуре и искусству Зельфира Трегулова, историк, исследователь русской литературы, основатель и президент Фонда Достоевского Игорь Волгин и многие другие.

Ряд мероприятий на 36-й ММКЯ был посвящен теме Донбасса и СВО. Поэты представили свои новые сборники: "голос Донецка" Анна Ревякина - "Герои", военкор и журналист Анна Долгарёва - "За рекой Смородиной". Издательство "Вече" представило книжные серии "Воины России" и "Библиотека Донбасса", а также "Неотправленные письма" и "Тени Донбасса" Олега Роя; "Донбасс - сердце России" Олега Измайлова, а также восьмой по счету поэтический сборник "ZOV юных сердец" из серии "Воины России".

В рамках кросс-индустриального проекта Агентства культурных инициатив при Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы состоялся питчинг идей для экранизаций "Комикс-погружение".

В этом году в рамках тематического направления "Комиксы" выступили около 20 авторов и творческих команд. Был представлен проект "Комикс-поинт РГБМ", который традиционно организуется Российской государственной библиотекой для молодежи.

Команда создателей документального сериала "Каренина" по книге Павла Басинского "Подлинная история Анны Карениной" представили этот проект на 36-й ММКЯ.

Состоялась презентация документального фильма "Достоевский межконтинентальный", в котором отражена актуальность творчества и философского наследия классика для международного сообщества.

В рамках 36-й ММКЯ в Электротеатре Станиславский состоялась торжественная церемония награждения лауреатов ежегодного национального конкурса "Книга года - 2023". Гран-при конкурса "Книга года" присужден Максиму Амелину за антологию "Современная литература стран СНГ" в трёх томах: "Проза", "Поэзия", "Детская литература".

По итогам XII конкурса профессионального мастерства "Ревизор-2023" победителем в главной номинации "Событие года" стал проект "Литературные резиденции", созданный Ассоциацией союзов писателей и издателей России.

В рамках 36-й ММКЯ объявили победителей пятого сезона Всероссийского литературного конкурса "Класс!", учрежденного Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. В этом году на конкурс было подано 13 тыс. заявок от учеников 8-11-х классов из 73 субъектов РФ. Гран-при конкурса была удостоена Мария Коленова из Вологодской области.

В рамках деловой программы было проведено более десяти крупных профессиональных мероприятий с участием ведущих экспертов книжного рынка России.

Крупнейшим мероприятием деловой программы традиционно стала отраслевая конференция по проблемам книжного рынка "Книжный рынок России - 2023". В ней приняли участие директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Владимир Григорьев, генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьёв, президент Ассоциации книгораспространителей, главный редактор журнала "Книжная индустрия" Светлана Зорина и другие ключевые фигуры российского книжного рынка.

На нескольких площадках 36-й ММКЯ прошла III Читательская Ассамблея Содружества, организованная Российским книжным союзом (РКС) при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В Ассамблее приняли участие 300 экспертов и 70 спикеров из Грузии и стран СНГ, чья деятельность связана с литературой, книгой, образованием и русским языком.

На ММКЯ традиционно была представлена площадка "Библиотеки Москвы" Департамента культуры города Москвы. В рамках лектория площадки "Библиотеки Москвы" прошло 46 мероприятий различных форматов, которые посетили 1,9 тыс. человек.

Музеи Москвы и издательства представили на "Музейной линии" новые художественные альбомы, каталоги выставок, издания, посвященные живописи, дизайну. Кураторы музеев рассказали о новых выставках, сопутствующих образовательных проектах и исследовательской деятельности.

Тематическая программа "КНИГАБАЙТ. Будущее книги" традиционно была посвящена книжным медиаформатам и новым технологиям в книжном деле. Особое внимание было уделено использованию сервисов, работающих на основе нейросетей. Этому новому, но весьма актуальному явлению было посвящено несколько мероприятий.

На площадке "Литрес" прошли мастер-классы, автограф-сессии и публичные беседы с топовыми авторами платформы "ЛитРес Самиздат" и чтецами: Андреем Васильевым, Ильёй Дементьевым, Надеждой Мамаевой, Ланой Мейер и другими. Был объявлен лонг-лист VI сезона первой в России премии в области электронных и аудиокниг для независимых авторов и чтецов "Электронная буква".

Даты и место проведения 37-й ММКЯ (12+) будут опубликованы дополнительно.

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