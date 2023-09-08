Вице-президент Сбербанка: вовлеченность в цифровизацию - норма для современных финансистов

Тарас Скворцов рассказал о портрете современного финансиста и о том, какие компетенции необходимы для успешной карьеры в этой области

ТАСС, 8 сентября. В России День финансиста отмечается 8 сентября. О том, как выглядит сейчас портрет современного финансиста, какие компетенции необходимы для успешной карьеры в этой области и как финансисты придумывают IT-продукты, рассказал вице-президент, руководитель финансового блока Сбербанка Тарас Скворцов.

- Кто такой современный профессиональный финансист? Какие навыки необходимы тем, кто хочет быть успешным в этой области?

- Хороший финансист - это разносторонний профессионал и личность, он навигатор бизнеса в изменчивом мире. Поэтому залог успеха - в сочетании предметных и межличностных навыков. Как стратег финансист реализует инновационные способы привлечения капитала, роста рентабельности и повышения эффективности использования ресурсов компании. В качестве руководителя подразделения он собирает команду сильных и увлеченных специалистов, помогает формулировать цели развития, создает условия для профессиональной реализации и личного роста, вдохновляет примером персональной эффективности.

Но требования к финансовым лидерам продолжают развиваться и в последние годы от них ожидается высокий уровень вовлечения в вопросы цифровой трансформации. В свою очередь, это влечет за собой необходимость развития цифровых компетенций, без которых современному финансисту будет сложно оставаться успешным на долгосрочной основе. Аналитические модели на основе машинного обучения и искусственного интеллекта позволяют увидеть связи и зависимости в бизнесе, недоступные для традиционных методов. С их развитием и внедрением в процессы команды финансов и бизнеса переходят на новую ступень в повышении эффективности.

- Как выглядит профиль сотрудника финансового блока Сбера?

- В команде финансового блока Сбера по всей России работает 2,3 тыс. человек. Средний возраст сотрудников около 40 лет, практически все имеют высшее образование (как правило экономическое, математическое или техническое). Очень приятный факт, что большинство тех, кто приходит работать к нам в блок, остается в команде надолго - 80% финансистов работают в банке более пяти лет.

- День финансиста совпадает с началом нового делового года. А что самого яркого удалось сделать вашему подразделению в прошлом сезоне?

- Одним из основных достижений стало то, что Сбер первым из крупных российских банков вернулся к раскрытию финансовой отчетности. Это стало очень важным шагом для наших инвесторов, так как они получили возможность оценивать наш бизнес не "вслепую", а на основании конкретных результатов. И мы видим, что раскрытие отчетности внесло весомый вклад в рост наших акций - с начала года их стоимость выросла почти в два раза.

Кстати, трансформация профиля наших инвесторов - это еще один вызов, с которым пришлось столкнуться. Если раньше большинство наших частных акционеров были юрлица, то за последние два года доля физлиц в структуре капитала Сбербанка выросла в 2,5 раза. Теперь у банка почти 1,8 млн акционеров физических лиц. По данным Мосбиржи акции Сбера уже несколько месяцев подряд являются самыми популярными среди розничных инвесторов.

Еще одна важная задача - это цифровизация нашей работы, о которой я уже упоминал. Финансисты в Сбере успешно развивают платформы визуальной и процессной аналитики, переводят управление группой на новый уровень с помощью онлайн-отчетности, оперативно прогнозируют динамику макроэкономических и показателей собственного бизнеса Сбера. В этом году мы решили некоторые свои разработки вывести на внешний рынок. Это платформа "Навигатор" для визуализации данных, которая позволяет быстро создавать онлайн-отчетность и формировать аналитику в режиме реального времени, а также решение для цифрового анализа бизнес-процессов Sber Process Mining. Кроме того, мы активно развиваем аналитический ресурс СберИндекс, позволяющий на основе обезличенных данных из платежных систем и общедоступных источников следить за экономической статистикой не только на месячной, но и по ряду показателей на недельной основе.

Мы также стремимся делиться нашими наработками и опытом с финансистами и ключевыми менеджерами компаний из всех секторов экономики. На базе СберУниверситета мы запустили образовательную программу Digital Finance for Executives, в ходе которой детально и на практических кейсах мы показываем, какими инструментами, подходами и навыками должен пользоваться современный финансист для достижения максимального результата.