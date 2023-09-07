Ансамбль Студия новой музыки отметит 30-летие

Солисты ансамбля выступят в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Концертном зале имени П.И. Чайковского и Доме Культуры "ГЭС-2"

ТАСС, 7 сентября. С 18 сентября по 30 октября состоится фестиваль "СтудияФест", посвященный юбилею ансамбля Московской консерватории Студия новой музыки (6+). За 30 лет один из главных коллективов современной музыки России осуществил более 1 тыс. премьер, исполнил раритеты XX века и сочинения молодых композиторов на ведущих отечественных и мировых площадках.

Концерты "СтудииФест" станут своеобразным итогом минувшего периода деятельности ансамбля. Солисты Студии новой музыки выступят в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Концертном зале имени П.И. Чайковского, Доме Культуры "ГЭС-2". Также в рамках фестиваля пройдут научные чтения, презентации новых публикаций и медиа-архива, выставки.

Фестиваль откроется 18 сентября в Рахманиновском зале Московской консерватории. В программе концерта - сочинения Мосолова, Дешевова, Тарнопольского, Каспарова, Сюмака, Ромителли, отражающие влияние урбанистической культуры и технического прогресса на музыку.

9 октября в Большом зале Студия новой музыки представит балеты, ознаменовавшие новую эру в искусстве ХХ века: "Парад" Сати, "Треуголка" Фальи и "Голубой экспресс" Мийо. Балетная музыка будет звучать на фоне видеопроекций с реконструкциями первых постановок.

13 октября в Рахманиновском зале солистки ансамбля Анастасия Табанкова и Ольга Галочкина расскажут о новых возможностях гобоя и виолончели.

19 октября Студия новой музыки выступит в Московской филармонии в рамках абонемента "Другое пространство. Continuo" с музыкой Берио, Фуррера и Горлинского. А заключительный концерт фестиваля пройдет 30 октября в Доме Культуры "ГЭС-2", где прозвучат опусы Караева, Екимовского, Тарнопольского, Раскатова.

"С 1993 года Студия новой музыки выстраивала "экосистему" новой музыки в России. Ее передовое значение - в единстве творческого и научного подходов: интуиции и рацио, чувствования и познания. Программа "СтудияФест" демонстрирует, как работает такая структура, редкая не только для нашей страны, но и для зарубежья", - утверждают организаторы.

Возрастная категория: 6+.