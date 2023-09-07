В Богдановиче Свердловской области запустили автомобильное движение по новому путепроводу

В церемонии открытия объекта приняли участие губернатор и председатель Законодательного собрания

ТАСС, 7 сентября. В городе Богдановиче Свердловской области введен новый путепровод на автомобильной трассе Екатеринбург-Тюмень. В церемонии открытия приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, сообщили в пресс-службе облпарламента.

Изначально планировалось, что объект будет сдан в эксплуатацию в ноябре 2024 года, однако строителям удалось возвести его более чем на год раньше. Общая стоимость работ составляет 324 млн рублей, 305 млн из которых выделены из областного бюджета. Ширина земляного полотна путепровода составила 14,8 м, проезжей части - 7 м, рассказали в пресс-службе. Благодаря новому путепроводу пропускная способность этого участка автодороги увеличилась с 700 машин в час до 1416 машин в час.

"Это существенно улучшит трафик по автомобильной дороге Екатеринбург-Тюмень. Но это еще не все: мы рассчитываем, что уже к 2025 году заработает обход города Богдановича, который полностью разгрузит внутреннюю дорожную сеть. А пока обход строится, [новый путепровод] существенным образом облегчит проезд, повысит удобство не только жителей Свердловской области, но и людей, которые едут транзитом, водителей, перевозящих грузы", - приводятся в сообщении слова губернатора.

"Идея возведения этого путепровода исходит от муниципалитета. Мы вместе стали думать, как реализовать проект. Подключилась Свердловская железная дорога. <…> За год удалось возвести мост: 6 сентября 2022 года стартовало строительство, сегодня - 7 сентября 2023 года - открываем движение. Конечно, это заслуга строителей. Они очень быстро, качественно все сделали", - отметила Людмила Бабушкина.

Рабочая поездка в Богданович

В пресс-службе добавили, что в рамках этой рабочей поездки Куйвашев и Бабушкина осмотрели Центральный стадион, на котором требуется реконструкция футбольного поля, и посетили парк культуры и отдыха, где глава города Олег Нейфельд провел презентацию Концепции развития городского округа Богданович.

Кроме того, глава региона и спикер парламента побывали на испытательном участке "Чистая вода" Богдановичского ОАО "Огнеупоры". Там, рассказали в пресс-службе, запущено импортозамещающее производство сорбционно-фильтрующих материалов для очистки промышленных стоков и питьевой воды.