Форум инноваций БРИКС объединил свыше 5 тыс. участников из более чем 30 стран

Эксперты из России, стран БРИКС, Азии и Ближнего Востока обсуждали, как современные технологии меняют жизнь людей в мегаполисах, оценивали лучшие IT-решения для госсектора и бизнес-сообщества, делились опытом поддержки инноваторов

ТАСС, 7 сентября. Подведены итоги Международного форума инноваций БРИКС. Участниками форума в Москве стали свыше 5 тыс. человек. Они представляли более 30 стран мира, среди которых Китай, Индия, Бразилия, Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия, Южно-Африканская Республика и другие.

Мероприятие проходило с 27 по 29 августа в рамках Московского урбанистического форума в концертном зале "Зарядье". Эксперты, главы городов и ведомств из России, стран БРИКС, Азии и Ближнего Востока обсуждали, как современные технологии меняют жизнь людей в мегаполисах, оценивали лучшие IT-решения для госсектора и бизнес-сообщества, делились опытом поддержки инноваторов в своих государствах.

"Первый форум инноваций БРИКС собрал единомышленников из десятков стран. В 50 тематических сессиях приняли участие порядка 300 российских и зарубежных специалистов. Они подписали ряд соглашений, в том числе Московскую декларацию инновационного развития. Подводя итог, могу сказать, что эти три дня помогли нам наметить дальнейшие шаги для сотрудничества в технологической сфере", - отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В число зарубежных спикеров вошли лауреаты Нобелевской премии мира - профессор экономики Мухаммад Юнус и глава Международного комитета премии "Глобальная энергия" Рае Квон Чунг. Кроме того, на форуме выступили кинорежиссер Эмир Кустурица, председатель Дубайского совета будущего по цифровым операциям и визионер в мире мегаполисов будущего Аиша Бин Бишр, заместитель Министра связи и информационных технологий Египта Халед Эль-Аттар, директор Торгово-промышленной палаты БРИКС Анкита Сачдев и другие эксперты.

Правительство Москвы отметили Всемирной премией инноваций (World Innovation Award) за развитие технологий и цифровой экосистемы города. Лауреатом стала Наталья Сергунина. Ее наградили в одной из главных номинаций - "Инновациях, индустрии, инфраструктуре". Премия присуждается за значимый вклад в достижение целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ООН) и вручается в семи номинациях.

На форуме Московский инновационный кластер и члены правительственных структур и профильных организаций из 10 государств подписали Московскую декларацию инновационного развития. Она предполагает взаимодействие в разных областях - от совершенствования цифровых экосистем и внедрения передовых разработок до обмена опытом и делового партнерства.

Международный форум инноваций БРИКС "Облачный город" объединил глав городов, министерств и ведомств России, стран БРИКС, Азии и Ближнего Востока, а также представителей институтов развития, технологических компаний, отраслевых экспертов и стал значимым событием для мировой урбанистики.

ТАСС - генеральное информационное агентство.

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