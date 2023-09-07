Совкомбанк выдал предпринимателям 15,1 млрд рублей по льготным программам Корпорации МСП

Всего с начала года субъектам МСП выдали 384 кредита

ТАСС, 7 сентября. Объем выдач Совкомбанка в рамках программ "ПСК", "ПСК+1764", а также "зонтичного" механизма предоставления поручительств с начала 2023 года составил 15,1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Более всего кредитных средств по льготным программам привлекли предприятия сферы торговли, обрабатывающей промышленности, а также предприятия оказывающие услуги по транспортировке и хранению - 30%, 27%, 24% от общего объема выдач соответственно. Всего с начала года субъектам МСП выдано 384 кредита.

"Промежуточные итоги реализации программ говорят о том, что они востребованы у предпринимателей и позволяют поддерживать компании, представляющие ключевые отрасли экономики", - сообщил старший вице-президент, управляющий директор по корпоративному кредитованию Совкомбанка Владислав Монов.