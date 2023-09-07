7 сентября, 15:34

Совкомбанк выдал предпринимателям 15,1 млрд рублей по льготным программам Корпорации МСП

Всего с начала года субъектам МСП выдали 384 кредита

ТАСС, 7 сентября. Объем выдач Совкомбанка в рамках программ "ПСК", "ПСК+1764", а также "зонтичного" механизма предоставления поручительств с начала 2023 года составил 15,1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе банка. 

Более всего кредитных средств по льготным программам привлекли предприятия сферы торговли, обрабатывающей промышленности, а также предприятия оказывающие услуги по транспортировке и хранению - 30%, 27%, 24% от общего объема выдач соответственно. Всего с начала года субъектам МСП выдано 384 кредита. 

"Промежуточные итоги реализации программ говорят о том, что они востребованы у предпринимателей и позволяют поддерживать компании, представляющие ключевые отрасли экономики", - сообщил старший вице-президент, управляющий директор по корпоративному кредитованию Совкомбанка Владислав Монов. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация