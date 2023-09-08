ПСБ вошел в тройку лучших цифровых банков страны

В исследовании агентства SDI360 приняли участие 60 финансово-кредитных организаций

ТАСС, 8 сентября. ПСБ вошел в ТОП-3 лучших цифровых банков, согласно рейтингу цифровой зрелости крупнейших розничных банков страны.

"В рамках стратегии цифровой трансформации ПСБ проводит постоянную системную работу по развитию цифровых клиентских сервисов - мы совершенствуем технологии и IT-ландшафт, адаптируем процессы и продукты, расширяем функциональность онлайн-каналов, чтобы соответствовать предпочтениям клиентов и обеспечивать им максимальный комфорт, скорость и безопасность при решении любых финансовых вопросов в онлайн-каналах. Наши первоочередные задачи – обеспечение удобного бесшовного кaлиентского пути во всех цифровых каналах, реализация принципа "все услуги в цифровом офисе", а также интеграция с различными государственными информационными системами, в том числе порталом "Госуслуги". Мы реализуем уже более 160 проектов по созданию и развитию цифровых платформ для взаимодействия с клиентами. Рады, что наши цифровые сервисы по достоинству оценены профессиональным сообществом", - сказал директор департамента цифровой трансформации и стратегии информационных технологий ПСБ Александр Сахаров.

Масштабное отраслевое исследование провело агентство цифрового аудита SDI360 совместно с партнерами-лидерами digital-рынка. В исследовании приняли участие 60 финансово-кредитных организаций. Основными критериями рейтинга стали представленность кредитной организации в цифровом пространстве, продвижение, простота и удобство онлайн-коммуникаций клиентов с банком, развитие онлайн-продаж.