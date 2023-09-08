В зале "Зарядье" пройдет концерт ко Дню города

На мероприятии прозвучат сочинения Мусоргского, Лядова, Стравинского и Чайковского

ТАСС, 8 сентября. В зале "Зарядье" 10 сентября пройдет концерт ко Дню города. В исполнении Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина прозвучат сочинения русских классиков: Мусоргского, Лядова, Стравинского и Чайковского.

Концерт (6+) откроется оркестровым вступлением к опере "Хованщина" "Рассвет на Москве-реке" Модеста Мусоргского - эпической картиной пробуждающейся природы, в которой слышатся и колокольный звон к заутрене, и тревожный зов стрелецкой трубы.

Центральная часть программы - музыкальные произведения на сказочные сюжеты: симфоническая поэма "Ночь на Лысой горе" Мусоргского, сказочная картинка "Волшебное озеро" Анатолия Лядова и Сюита музыки балета "Жар-птица" Стравинского, созданной по заказу Сергея Дягилева для его антрепризы "Русские балеты".

Завершит вечер исполнение Концерта № 1 для фортепиано с оркестром П. И. Чайковского. Солист - лауреат международных конкурсов Филипп Копачевский.

"Эту программу мы посвящаем нашему любимому городу Москве, - сказал Рудин. - Все, что прозвучит в этот вечер, - это настоящие сокровища русской культуры, национальное достояние России. "Рассвет на Москве-реке" Мусоргского можно назвать музыкальным символом столицы. "Ночь на Лысой горе" - одно из самых популярных классических музыкальных произведений в мировом масштабе. А что касается Первого фортепианного концерта Чайковского, то он - больше, чем концерт, не только в России, но и далеко за ее пределами".