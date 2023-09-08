Аналитическая компания опубликовала рейтинг качества управления закупочной деятельностью

По итогам рейтинга определены топ-100 и топ-5 профильных подразделений коммерческих организаций и руководителей закупочной деятельности, а также победители в отдельных номинациях

ТАСС, 8 сентября. Аналитическая компания "Эксперт Бизнес-Решения" при поддержке бизнес-клуба "Срединный путь" обнародовали итоги ежегодного рейтинга качества управления закупочной деятельностью.

В этом году состав участников расширился. Для участия были приглашены более 500 руководителей закупочных подразделений крупнейших государственных и частных российских компаний, чей годовой объем закупок в прошедшем календарном году составил не менее 500 млн рублей. По итогам рейтинга определены топ-100 и топ-5 профильных подразделений коммерческих организаций и руководителей закупочной деятельности, а также победители в отдельных номинациях.

"С каждым годом сфера закупок становится прозрачнее и технологичнее. Мы рады, что наш рейтинг содействует этому тренду. По результатам этого года мы выявляем Топ-100 лучших компаний, которые подтвердили эффективность и автоматизацию процессов закупок, продемонстрировали профессионализм закупочной дирекции, а также системный подход к внедрению принципов устойчивости в систему закупок", - отметил генеральный директор аналитической компании "Эксперт Бизнес-Решения" Павел Митрофанов.

В Топ-5 лучших компаний, осуществляющих закупки в рамках 223-ФЗ, вошли: Мешков Игорь АК "АЛРОСА" (ПАО), Князев Евгений АО "Росгеология", Екатерина Григорьева ПАО "Россети" / "Россети ФСК ЕЭС", Дмитрий Кузин ПАО "Фортум", Давид Погосбеков En+.

Андрей Кашутин, Виктор Симоненко, члены Президиума бизнес-клуба "Срединный путь" © Пресс-служба премии "Лучшее управление закупочной деятельностью"

В Топ-5 лучших компаний, не подпадающих под действие закупочного законодательства, отмечены: Павлюченков Денис ООО "ЕВРАЗ", Калика Михаил ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь", Коваленко Мария ООО УК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", Сахно Дмитрий "Северсталь", Назаров Денис АО "ЦЕМРОС".

Победителями в отдельных номинациях стали: Хальфин Руслан, ПАО "Т Плюс"; Николашин Владимир, ПАО "РусГидро"; Лысова Яна, АО "Россельхозбанк"; Беседко Владимир, АО "Региональные электрические сети"; Масчан Ксения, VK; Карасева Татьяна, ПАО "Ростелеком"; Данков Павел, ГУП "Петербургский метрополитен"; Хебнев Анатолий, ПАО "НЛМК"; Козлов Иван, ООО "Сибирская генерирующая компания"; Блинов Артём, ПАО ГК "Самолет".

Бизнес-клуб "Срединный путь" - деловое сообщество, основанное руководителями закупочных подразделений крупнейших компаний России.

Объединяя профессионалов разных отраслей, Бизнес-клуб формирует комфортную среду для общения, а синергия совместного наработанного опыта способствует развитию компетенций, построению диалога, формированию удачных практик управления.