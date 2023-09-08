Производитель самых больших игрушечных машин в РФ повысит производительность по нацпроекту

Бережливые технологии на предприятии начали внедрять на производстве детских игрушек - самосвалов, экскаваторов, джипов

ТАСС, 8 сентября. Компания "Эффект", производящая одни из самых крупных игрушечных машин в России, планирует увеличить производительность труда по национальному проекту на 5-10% в год. Об этом ТАСС сообщили в Агентства инвестиционного развития региона.

"Эффект" - крупный производитель детских игрушек и разнообразных изделий из пластмассы в Новосибирской области вступил в национальный проект "Производительность труда". На заводе рассчитывают увеличить выпуск игрушечных машинок и поднять зарплаты сотрудникам", - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в АИР, АО "Эффект" - производитель широкого ассортимента детских игрушек, например, одной из самый больших игрушечных машин в стране: самосвал "Барс" выдерживает вес до 120 кг. Также компания производит тары и упаковки, контейнеров для пищевых и непищевых продуктов, товаров хозяйственно-бытового назначения и многого другого. Товары продаются в торговых сетях по всей России, а также экспортируются в страны ближнего зарубежья.

Бережливые технологии на предприятии начали внедрять на производстве детских игрушек - самосвалов, экскаваторов, джипов. Резервы у завода есть: в прошлом году объем выпуска игрушек составил 4,7 млн штук, при этом производственная мощность позволяет изготавливать практически в два раза больше.

"Мы планируем повысить производительность на 5-10% в год и снизить затраты, сохранив высокое качество продукции. В современных условиях только увеличение производительности труда и рациональная организация производства дает дополнительные доходы, и, соответственно, увеличиваются налоговые выплаты, а также заработная плата работников", - приводятся в сообщении слова гендиректора компании Юсифа Кязимова.