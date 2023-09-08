"Таврида.Арт" открыла новый выставочный проект

Экспозиции продлятся до 5 октября

ТАСС, 8 сентября. Академия творческих индустрий "Меганом" приглашает жителей и гостей Крыма посетить выставочный проект "Искусство и спорт" и экспозицию "Искусство менять мир". Выставки посвящены отображению спортивной культуры и идеи здорового образа жизни через призму современного и советского искусства, а также эпохе научных открытий и развитию русской культуры. Художественные выставки продлятся до 5 октября, вход свободный по предварительной регистрации на официальном сайте. Подать заявку необходимо за пять дней до планируемой даты посещения.

В рамках проекта "Искусство и спорт" авторы ищут образы, поддерживающие идеи состязательности, стремления к достижению, заботы о себе через движение и спорт. По словам организаторов мероприятия, в России сочетание искусства и спорта наиболее выразилось в работах советских мастеров, отображающих красоту свободного движения.

В экспозиции представлены 97 произведений художников из России и стран СНГ, среди которых резиденты арт-кластера. Произведения обращаются к разным видам искусства: от живописи до NFT. Кроме того, на выставке можно увидеть работы художников-соцреалистов, представляющих старшее поколение творцов, интересующихся теми же вопросами, что и более 50 лет назад. Организаторы экспозиции отметили, что через соединение поколений авторы стремятся показать принципы наследования в искусстве и сравнить более чем вековой подход к теме выставки. Произведения советского соц-арта предоставлены партнером проекта - галереей "Веллум".

Идея проекта "Искусство и спорт" принадлежит автору и ведущему медиапроекта "ARTпатруль" Юрию Омельченко. Наблюдая за тандемом искусствоведа Анастасии Постригай и спортсмена Юрия Постригай, он заметил, насколько органично искусство и спорт дополняют друг друга в реальности.

"Убежден, что проект "Искусство и спорт" необходим нашей стране. Объединить красоту физическую и духовную, открыть новые имена в искусстве, а также показать спорт глазами художников - вот главная цель проекта, которую мы стремились достичь", - сказал Омельченко.

Ранее выставочный проект был представлен в Omelchenko gallery в Москве. Выставка охватывает разные виды спорта. Экспозиция "Искусство менять мир" сфокусирована на художественных образах, фиксирующих развитие русской культуры и науки.

Куратором выставочного проекта выступает Любовь Агафонова, а куратором-консультантом - продюсер направления "изобразительное искусство" арт-кластера "Таврида" Ася Баскаева. В экспозиции представлены работы, посвященные различным достижениям культуры СССР: от архитектурных эскизов новаторов-конструктивистов 30-х годов до соцреалистов-шестидесятников, писавших работы в эпоху наивысшего подъема идеи больших свершений. Среди картин на выставке представлены работы Бориса Смирнова-Русецкого, Дмитрия Жилинского, Сергея Антонова и других художников. Экспозиция проходит при поддержке Галереи "Веллум", проекта "Культурный код" и Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына.

Академия творческих индустрий "Меганом" - это новая концепция образовательной среды для молодых представителей культуры, искусства и творческих индустрий, которая стала ядром молодежно-просветительского курорта "Таврида.АРТ" (проект Росмолодежи) и одной из ведущих площадок России по созданию проектов в сфере креативных индустрий. Круглогодичный образовательный центр позволяет молодым специалистам получить профессиональное образование под кураторством признанных лидеров направлений и принять участие в интерактивных проектах, подготовленных в сотрудничестве с ведущими институциями и корпоративными партнерами.

ТАСС - генеральный информационный партнер.

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