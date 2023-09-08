"Таврида.АРТ" впервые проведет Фестиваль уличных искусств на День города Судака

С 9 сентября приглашенные художники мирового уровня будут в режиме реального времени расписывать фасады домов на центральной улице Судака

ТАСС, 8 сентября. "Таврида.АРТ" (проект Росмолодёжи) 9-16 сентября организует Фестиваль уличных искусств в рамках празднования Дня города Судака. Это подарок для судакчан от арт-кластера и первое в Крыму мероприятие подобного рода.

Раскрасить Судак яркими красками и создать праздничное настроение у его жителей - главная задача Фестиваля уличных искусств, организатором которого выступает "Таврида.АРТ". Начиная с 9 сентября приглашенные художники мирового уровня будут в режиме реального времени расписывать фасады домов на центральной улице Судака. Это уникальная возможность для жителей и гостей города вживую увидеть, как создают муралы. Представят финальные результаты уличные художники через неделю - 16 сентября. Пять изображений, которые они сделают, достанутся городу в подарок и станут новой достопримечательностью для туристов.

Памятный след в архитектуре города оставят и резиденты "Таврида.АРТ", также расписав несколько свободных стен на улицах города. В свое творчество молодые художники включат элементы, которые отражают культурный код нашей страны. Но то, что захотят сказать судакчанам резиденты арт-кластера, станет сюрпризом для местных жителей, раскрыть который они смогут только в День города.

В рамках Дня города "Таврида.АРТ" пригласила в Судак 13 уличных театров из разных городов России. На все праздничные дни запланирована большая культурная программа для жителей и гостей города. Уличные театры из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Воронежа и Самары покажут более 20 спектаклей и шоу на различных площадках города, а также на набережных и пляжах "Ракета" и "Академический".

В субботу 9 сентября центральные улицы и городской сад заполнят сказочные персонажи в фантастических костюмах, они будут развлекать зрителей трюками на ходулях, танцами, юмористическими миниатюрами. Зрители смогут стать частью представлений, взаимодействовать с артистами. Уличные спектакли пройдут также в школах, Доме культуры, на набережной и одной из площадей города.

На площадках арт-кластера и пляжах "Академический" и "Ракета" все воскресенье 10 сентября будет звучать музыка, театры познакомят зрителей с различными цирковыми жанрами, устроят представления по мотивам сказок, покажут экстремальные акробатические номера, фехтовальное шоу и даже поставят кукольный спектакль - оперу.

Некоторые из театров уже принимали участие в Фестивале молодого искусства "Таврида.АРТ", который прошел в бухте Капсель 17-21 августа. Тогда выступления цирковых артистов, клоунов, мимов, танцовщиков могли увидеть только зрители фестиваля. Они вернулись и теперь будут создавать праздничное настроение у всех жителей Судака и гостей города. Так, независимый театр из Москвы "Трикстер" вновь покажет спектакль "Руслан и Людмила" по мотивам произведения А.С. Пушкина.

Познакомить горожан с уличным искусством, показать его пользу ­- еще одна задача фестиваля. Для этого на протяжении недели "Таврида.АРТ" будет проводить лекции и мастер-классы, на которых приглашенные эксперты расскажут всем желающим о стрит-арте. Спикерами выступят специалисты в области уличного искусства: архитекторы, фотографы, художники, исследователи. А для того, чтобы жители и гости города могли реализовать свои творческие идеи, арт-кластер организует мастер-классы по граффити для детей и взрослых. Готовые картины будут выставлены в городе. Один из мастер-классов пройдет для всех в городском саду, второй запланирован для учеников средней общеобразовательной школы №4, над которой арт-кластер взял творческое шефство.

В завершающий день, 16 сентября, резиденты арт-кластера "Таврида.АРТ" выступят для жителей со своими песнями на набережной Судака. Зарегистрироваться можно на официальном сайте.

ТАСС - генеральный информационный партнер.

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