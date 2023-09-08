МТС Банк запустил акцию "Кешбэк для чемпиона" для премиальных клиентов

Участники акции могут вернуть до 2,5 тыс. рублей кешбэка

ТАСС, 8 сентября. МТС Банк проводит акцию "Кешбэк для чемпиона" для новых клиентов при подключении пакета услуг "МТС Банк Премиум". Участники акции могут вернуть до 2,5 тыс. рублей кешбэка за покупки на платформе Russia Running (6+) в период с 4 сентября 2023 года по 30 ноября 2023 года.

В акции могут принять участие клиенты-физические лица, впервые оформившие премиальную карту в рамках пакета услуг "МТС Банк Премиум" и совершившие первую покупку на сайте спортивного сообщества Russia Running. Кешбэк в размере суммы покупки, но не более 2,5 тыс. рублей, зачисляется за оплату регистрации на беговые соревнования или сопутствующих товаров и услуг.

При подключении пакета услуг "МТС Банк Премиум" клиенты получают ряд финансовых привилегий и преимуществ:

посещение бизнес-залов аэропортов и вокзалов:

компенсация поездок на такси;

бесплатное страхование в путешествиях и телемедицина;

круглосуточный консьерж-сервис для решения повседневных задач;

льготный курс конвертации.

Также среди привилегий от партнеров - скидки на проживание в отелях, сервисы бизнес-авиации, арт-менеджмента, специальные условия для занятий спортом от клуба ILoveSuperSport, программы поддержки здоровья от Bioniq и другие.

МТС Банк считает приверженность здоровому образу жизни важной частью корпоративной культуры и социальной ответственности и активно участвует в спортивных событиях страны, а также реализует собственные проекты, такие как беговое сообщество MTS Bank Runclub.

С более подробными условиями участия в акции "Кешбэк для чемпиона" можно ознакомиться на сайте МТС Банка по ссылке.

Реклама. ПАО "МТС Банк"