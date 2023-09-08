Более 90 стран подтвердили участие в 3-м Форуме высокого уровня в рамках "Пояса и пути"

Об этом объявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин

ТАСС, 8 сентября. Представители более чем 90 стран подтвердили свое участие в 3-м Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству* в рамках "Пояса и пути", который состоится в октябре этого года. Об этом объявила в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин, сообщают в Генконсульстве КНР в Екатеринбурге со ссылкой на Синьхуа.

"7 сентября отмечается 10-летие Экономического пояса Шелкового пути (компонент "Пояс" в инициативе "Пояс и путь"), сказала Мао Нин, отметив, что проведение в октябре 3-го Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути" является самым торжественным событием, посвященным десятилетию выдвижения инициативы", - сказано в сообщении. По словам официального представителя МИД КНР, форум также будет служить важной платформой для обсуждения сторонами сотрудничества в рамках высококачественного совместного строительства "Пояса и пути".

"К настоящему моменту представители более чем 90 стран подтвердили свое участие в форуме. Среди них - руководители, министры и другие официальные представители стран-партнеров по инициативе "Пояс и путь", а также лица из различных сфер, включая деловые круги, аналитические центры и гражданские общества, которые активно поддерживают и участвуют в сотрудничестве в рамках "Пояса и пути", - приводятся в сообщении слова официального представителя китайского внешнеполитического ведомства.

"Главы и представители многих международных организаций также подтвердили свое участие в форуме, заявила она, добавив, что в ближайшие дни еще больше партнеров подтвердят свое участие", - отмечается в сообщении.

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