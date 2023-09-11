Форум "Роль женщин в современном мире" собрал на Урале почти 4 тыс. участниц

В мероприятии участвовали представители России, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Никарагуа, Таджикистана, Узбекистана, Шри-Ланки

ТАСС, 11 сентября. Почти 4 тыс. участниц собрались 8 сентября в Екатеринбурге на международном женском форуме "Роль женщин в современном мире" (18+). Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Свердловской области, которое является одним из организаторов мероприятия.

"Сегодня для женщин практически нет невыполнимых задач. Они успешно управляют предприятиями, осваивают языки программирования, инновационную технику. По-прежнему закрывают те сферы, куда мужчины идут неохотно - медицину, образование, социальные службы, где нужны терпение и сострадание, умение стойко переносить рутинные обязанности. Мы не конкурируем с мужчинами - мы остаемся полноправными единомышленниками и союзниками в деле развития промышленного, экономического и социального развития родного региона", - отметила в выступлении председатель заксобрания Людмила Бабушкина, слова которой приводит пресс-служба.

Представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти РФ, женщины-депутаты, организаторы и участницы женских движений и общественных организаций, женщины-предприниматели, представительницы научной, культурной, гуманитарной и социальной сфер деятельности, эксперты, а также иностранные гости обсудили направления, обозначенные в Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы. В мероприятии приняли участие представители не только из России, но и из Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Никарагуа, Таджикистана, Узбекистана, Шри-Ланки. В ходе пленарного заседания прозвучало поддержанное участниками мероприятия предложение сделать такой форум ежегодным. Всего в нем приняли участие почти 4 тыс. человек.

"В рамках форума состоялись пять заседаний секций: "Женщины в современной политике и развитии законодательно-правого механизма на региональном и федеральном уровнях", "Женщины в бизнесе и выход на новый уровень", "Глобальные вызовы и демографические стратегии: анализ лучших региональных практик", "Женщины в достижении целей (наука, образование, духовное развитие, благотворительность)", "Роль женщин в формировании и сохранении традиционных семейных ценностей", - отметили в пресс-службе.

Организаторами форума также выступили правительство региона, "Движение женщин Единой России", Свердловское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России", администрация Екатеринбурга.