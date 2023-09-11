Председатель свердловского заксобрания оценила работу ЦОН в Екатеринбурге

Людмила Бабушкина посетила Центр общественного наблюдения за выборами, работу которого курирует Общественная палата Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина посетила в воскресенье Центр общественного наблюдения за выборами, работу которого курирует Общественная палата региона. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания.

"Избирательный процесс сегодня четко регламентирован и автоматизирован. Обстановку на любом избирательном участке можно посмотреть в онлайн-режиме. Есть возможность быстро проверить любое сообщение. В Центре общественного наблюдения также видно, что волонтеры работают спокойно. Нет сомнений в том, что выборы проходят легитимно. По сути дела, организован трехуровневый контроль: наблюдатели на избирательных участках, Избирательная комиссия Свердловской области, Центр общественного наблюдения", – цитирует пресс-служба Бабушкину.

Как подчеркнул председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин, в регионе уже не первый год действует система тотального общественного контроля на выборах. Организовано видеонаблюдение на избирательных участках. Работают около 4 тыс. наблюдателей, 2,5 тыс. из которых подготовлены Общественной палатой.

9-10 сентября в Свердловской области состоялись выборы в рамках 11 кампаний муниципального и регионального уровня.