На ВЭФ пройдет круглый стол, посвященный популяризации науки

В рамках мероприятия спикеры обсудят, какие ресурсы, навыки и знания нужны молодым ученым для того, чтобы стать популярным и заметным в медиа

ТАСС, 11 сентября. На полях молодежного дня ВЭФ 13 сентября состоится круглый стол, организатором которого выступило молодежное сообщество ВЫЗОВ.

"Несмотря на активное развитие науки и технологий в России, огромное количество успешных проектов и исследований остаются достоянием академического круга, информации о них недостаточно в общественной и новостной повестке СМИ. Для того, чтобы информация о достижениях российских ученых стала актуальной для общественности, важно доступно и творчески рассказывать об отечественных разработках и научных открытиях. Такой задаче наиболее соответствует формат социальных сетей, а лучше всего о событиях современного научного мира могут рассказать сами молодые ученые. Благодаря научно-популярному контенту в национальных соцсетях, профессиональной увлеченности и навыкам общения с молодежной аудиторией, они смогут стать новыми лидерами общественного мнения", - отметила модератор сессии, президент молодежного сообщества ВЫЗОВ, первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова.

В круглом столе примут участие заместитель генерального директора ГК "Геоскан" Павел Степанов, биотехнолог, сооснователь Telegram-канала Sci_career, участница научно-популярных проектов Анна Фомина, руководитель региональной студии продюсерского центра "Инсайт Люди" во Владивостоке Иван Юрченко и блогер-миллионник, резидент продюсерского центра "Инсайт Люди" Женя Ершов. Также среди спикеров - ректор Первого международного цифрового университета Нинель Морозова, заместитель директора Центра индустриальных технологий и предпринимательства Сеченовского Университета Алла Панченко и другие.

В рамках круглого стола спикеры обсудят, какие ресурсы, навыки и знания нужны молодым ученым для того, чтобы стать популярным и заметным в медиа. Блогеры, представители вузов, академического научного сообщества, а также руководители инновационных предприятий порассуждают о том, как публичность способна обеспечить привлечение инвестиций и как популяризация науки влияет на реальный бизнес, экономику страны и ее конкурентоспособность.

Посетив круглый стол, участники молодежного дня ВЭФ смогут узнать о возможностях успешного развития молодежи в науке и медиа, о перспективах, которые открывают современные социальные сети, а также познакомятся с историями успеха молодых ученых и блогеров, которые занимаются популяризацией науки. В рамках круглого стола пройдет презентация молодежного сообщества ВЫЗОВ для студентов вузов Дальневосточного федерального округа.

Молодежное сообщества ВЫЗОВ создано с целью популяризации науки и культуры в медиапространстве и повышения социального статуса молодых ученых. Важной задачей сообщества является формирование общественного мнения о значимости развития науки, инноваций и культуры в молодежной среде и медиа, а также формирование новых лидеров общественного мнения из числа молодых исследователей, разработчиков и инноваторов.

Ранее презентации сообщества состоялись в шести федеральных округах.

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