Восточный экономический форум будет транслироваться на медиафасаде в Москве

Экран площадью 420 кв. м займет почти всю стену здания

ТАСС, 11 сентября. Новый медиафасад MAER заработает на Алтуфьевском шоссе, 6. Этим проектом компания открыла Восточный экономический форум, на котором примет участие в тематических сессиях.

Выбор места для проекта обусловлен высокой загруженностью автомагистрали и большим пассажиропотоком, расположенной рядом станции метро "Владыкино". Экран площадью 420 кв. м займет почти всю стену здания, что позволит отчетливо воспринимать цифровой контент на большом удалении. Видеть его смогут не только водители, движущиеся по Алтуфьевскому шоссе, но также пешеходы и многочисленные пассажиры пересадочной станции.

В 2023 году компания MAER отмечает свое двадцатилетие.

Владелец и генеральный директор медиахолдинга MAER Константин Майор сообщил: "Дать оценку только что запущенному проекту можно уже сегодня: эффективность любого медиафасада определяется среди прочего количеством контактов с аудиторией в сутки. Для носителя на Алтуфьевском шоссе с его огромным обзором этот показатель составит значительные 575,38 тыс. контактов в сутки".