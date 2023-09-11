В ПСБ рассказали о стратегиях привлечения кадров

По словам зампредседателя ПСБ Константина Басманова, одной из мер господдержки для работы с персоналом является субсидия за трудоустройство льготных категорий сотрудников

ТАСС, 11 сентября. Работодатели Дальневосточного федерального округа используют более разнообразные стратегии привлечения дополнительного персонала, чем в центральной России, - в том числе, межрегиональную миграцию кадров, рассказал Константин Басманов, заместитель председателя ПСБ.

В своем выступлении на сессии "ЗаКадром: как обеспечить специалистами малый бизнес ДФО?" Константин Басманов отметил, что предприниматели Дальневосточного федерального округа предъявляют больший спрос на создание новых рабочих мест, чем в среднем по стране, но в рамках регионов округа - картина неоднородная. "Есть регионы с явным дефицитом рабочей силы - это прежде всего промышленно развитые регионы - Приморье, Хабаровский край, Чукотка, Сахалинская область. Есть регионы, где уровень безработицы выше, чем в среднем по России - это Бурятия, Республика Саха, Забайкальский край".

Как рассказал топ-менеджер ПСБ, количество предпринимателей, которые заинтересованы в развитии кадрового потенциала, лучше всего демонстрирует настроение работодателей. "ПСБ много лет совместно c "Опорой России" проводит ежемесячное исследование, которое показывает состояние деловой активности малого и среднего бизнеса России. И регулярная компонента исследования - кадровый вопрос. Видим, что во все периоды количество предпринимателей, которые в любой экономической ситуации продолжают нанимать и удерживать персонал, всегда было больше тех, кто его оптимизировал", - отметил он.

Среди мер государственной поддержки и государственных льгот для привлечения и работы с персоналом, которые наиболее активно используют МСП сейчас, Басманов назвал субсидию за трудоустройство льготных категорий сотрудников и отсрочку по уплате страховых взносов. Он также отметил, что предприятия рассчитывают на целенаправленную политику со стороны государства по поддержке затрат на внедрение технологий механизации и автоматизации рабочих мест.