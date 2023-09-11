ПСБ обсудил инвестиции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона

Основными темами дискуссии стали преимущества и риски альтернативных рынков, вопросы логистики товаров, точки роста для российских эмитентов, направления диверсификации капитала и инфраструктурные инвестиции

ТАСС, 11 сентября. ПСБ провел панельную дискуссию на тему "Азия без иллюзий: торговля, инвестиции и перспективы" в рамках "Клуба инвесторов" на площадке VIII Восточного экономического форума.

"Сейчас, когда мы наблюдаем смену торговых потоков в мире, тема инвестиций на азиатских рынках становится особенно актуальной и перспективной, Российские внешнеторговые отношения направлены в сторону стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который становится альтернативным рынком для развития торговли и российских инвестиций. Это в первую очередь Китай, который проводит политику открытости, в том числе в сфере инвестиций и финансов. Мы видим, как растет экономический интерес Китая и России друг другу, и уже созданы инструменты, позволяющие участникам рынка успешно продавать и инвестировать", - сказала, открывая мероприятие, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.

В обсуждении принимали участие представители крупнейших российских производственных и промышленных компаний и инвестфонды. Участники дискуссии обсудили преимущества и риски альтернативных рынков, вопросы логистики товаров между Россией и странами АТР, точки роста для российских эмитентов, направления диверсификации капитала и инфраструктурные инвестиции, а также развитие Дальнего Востока как платформы для приумножения капитала инвесторов.

В рамках стартового дня форума Подгузова приняла участие в презентации растущих брендов Дальнего Востока и сессии "Нация креатива: региональные инициативы и международные партнерства в творческой экономике".

В своем выступлении топ-менеджер ПСБ отметила, что для развития креативных отраслей необходимы не менее масштабные инфраструктурные инвестиции, чем для реализации крупных промышленных проектов, которые сейчас в фокусе внимания. Но при этом эффект от инвестиций в креативную экономику виден на порядок быстрее, к тому же создается мотивация для населения, развития регионов, экономики в других отраслях.

Подгузова привела статистику, согласно которой в 2022 году в креативной индустрии Дальневосточного федерального округа функционировало порядка 2,7 тыс. компаний малого и среднего бизнеса. Из них 65% приходилось на три региона - Приморский и Хабаровский края, республика Саха (Якутия), что говорит об экономическом лидерстве этих регионов в отрасли и о том, что большая часть работников креативной сферы трудоустроена.

"Это та сфера, где очень высок межкультурный и межгосударственный обмен. В первую очередь в сфере кино, видеоконтента, мультипликации, выставочной деятельности в других странах. И такие проекты нуждаются в надежном финансовом сопровождении. ПСБ сейчас успешно проводит трансграничные платежи клиентов банков в китайских юанях, документарные операции в юанях, конверсионные сделки, а также работает с вьетнамским донге, осуществляет платежи в рублях с конверсией в индийские рупии. Это та инфраструктура, которая позволит ускорить развитие креативных отраслей и открывает дополнительные возможности для роста", - сказала топ-менеджер банка.