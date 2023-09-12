Россия и Мьянма на ВЭФ обсудили развитие двустороннего сотрудничества

В частности, участники встречи рассмотрели вопросы упрощения деятельности российских предприятий в Мьянме

ТАСС, 12 сентября. Новые формы взаиморасчетов, взаимодействие в сфере энергетики и реализацию совместных проектов в различных сферах обсудили на рабочей встрече советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова с представителями делегации Республики Союз Мьянма, которая состоялась на полях VIII Восточного экономического форума. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

"Наша задача - максимально активно и эффективно вести работу по стратегическому сближению российско-мьянманских отношений. Мы должны находить особенно важные точки роста, с которыми можем добиться ощутимого успеха. Нам нужно максимально конкретизировать наши взаимоотношения и разработать программу взаимных интересов, чтобы продолжить ритмичную работу в рамках стратегического решения глав двух государств о сближении России и Мьянмы в атмосфере дружбы и сотрудничества", - заявил Кобяков.

Отдельно участники встречи рассмотрели вопросы упрощения деятельности российских предприятий в Мьянме, гармонизации законодательств двух стран, организации импортных и экспортных поставок, а также формирование дорожной карты сотрудничества.

Кобяков отметил роль Фонда "РК-Инвестиции", который уже реализует проекты по созданию предприятий для обеспечения рынка Мьянмы биологическими высокотехнологичными удобрениями, строительству в республике электростанций, работающих на солнечной энергии, а также ведет работу над реализацией проекта по строительству современного высокотехнологичного аффинажного завода.

Со стороны Республики Союз Мьянма участие во встрече приняли заместитель Премьер-министра, Министр транспорта и коммуникаций Мьянмы Мья Тун У, Союзный Министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо, Союзный Министр промышленности Чарли Тан, Союзный Министр по делам гостиничного хозяйства и туризма Мьянмы Тхет Тхет Кхайн, председатель Центрального банка Мьянмы Тхан Тхан Све.

В ходе встречи представители делегации Мьянмы отметили динамичность развития отношений двух стран и заявили о готовности составить программу взаимоотношений государств с конкретным перечнем отраслей и проектов, в реализации которых может принять участие российская сторона.

В ноябре 2022 года в столице Мьянмы г. Нейпьидо Департамент внешнеэкономических связей Министерства инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Союз Мьянма (ДВЭС) и Фонд содействия развитию инвестиций "РК-Инвестиции" - инвестиционная платформа Фонда Росконгресс - заключили меморандум о взаимопонимании. Целью Меморандума является укрепление и развитие всесторонних российско-мьянманских отношений во всех сферах взаимодействия - торгово-экономическом, инвестиционном, гуманитарно-образовательном и культурном. В число приоритетных направлений вошла поддержка инициатив в сфере торгового обмена различными группами товаров, включая энергоносители, полезные ископаемые, удобрения, сельскохозяйственную продукцию, инвестиционное сотрудничество, а также выработка механизма по осуществлению взаиморасчетов в рамках внешнеэкономической деятельности между двумя странами. Сотрудничество по реализации меморандума также подразумевает создание рабочей группы для осуществления обмена информацией по проектам и консультаций по вопросам, относящимся к компетенции сторон.

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