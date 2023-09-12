МБМ поможет решить кадровые вопросы малого и среднего бизнеса

С 21 августа предприниматели Москвы получили возможность разместить на 30 дней две вакансии на платформе hh.ru для поиска сотрудников

ТАСС, 12 сентября. ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ) предоставляет бесплатный доступ столичным компаниям к крупнейшей российской платформе интернет-рекрутинга hh.ru. Это новая мера поддержки для предпринимателей по поиску персонала.

С 21 августа столичные предприниматели получают возможность разместить на 30 дней две вакансии на платформе hh.ru для поиска сотрудников любой специальности в Москве или Московской области, а также открыть контакты подходящих 80 соискателей в рамках доступа к базе резюме абсолютно бесплатно.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно подать заявку по ссылке. Это бесплатно для всех предприятий, состоящих в Едином реестре субъектов МСП. Опция доступна до 30 сентября 2023 года.

"Малый бизнес столицы обеспечивает более трети рабочих мест, в этом секторе трудится каждый третий житель города. Поэтому услуга поиска кадров стала ответом на запрос предпринимателей. Кроме того, востребовано и обучение по теме эффективного управления персоналом. По данным опроса клиентов МБМ, более четверти респондентов заинтересованы получить знания в этой сфере", - рассказал руководитель ГБУ "Малый бизнес Москвы" Станислав Иванов.

МБМ уже сотрудничает с платформой hh.ru в программе Минэкономразвития России, направленной на помощь социальному бизнесу. До конца 2023 года для предприятий со статусом социальных доступны две бесплатные вакансии тарифа "Стандарт" на срок до 30 дней.

Поддержка бизнеса реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В Москве есть целый комплекс мер поддержки предпринимателей, начиная от финансовых и заканчивая образовательными программами и консультациями. МБМ оказывает услуги, которые представляют собой нефинансовую помощь. Кроме того, в работе предпринимателям помогают более 35 онлайн-сервисов на портале mbm.mos.ru. Среди них - "Дистанционная регистрация бизнеса под ключ", "Проверка контрагентов", "Законодательный бизнес-дайджест", "Проверь законность вывески", "Маркетплейсы: от старта до прибыли".

Проконсультироваться по вопросам открытия и ведения бизнеса, а также подробнее узнать об актуальных мерах поддержки предпринимателей можно в центрах услуг для бизнеса, расположенных в разных округах.

ГБУ "Малый бизнес Москвы" помогает людям открывать и развивать свое дело в Москве. В центрах услуг для бизнеса каждый может узнать об имущественных, образовательных и финансовых мерах государственной поддержки и свободно пользоваться ими.

Для повышения уровня предпринимательских знаний работают следующие программы обучения: "Стартап-школа МБМ", "Прокачай свой бизнес вместе с наставником", "Бизнес-песочница", "Бизнес Апгрейд", акселерационные программы, также проходят тематические встречи и мероприятия для открытого общения и обмена опытом.

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