Ассоциация полярников проведет просветительский проект "Встреча поколений"

Наиболее активные участники смогут отправиться в Архангельский филиал ФГУП "Росморпорт" и посетить ледокол

ТАСС, 12 сентября. Международный гуманитарно-просветительский центр "Полюса Земли" Межрегиональной общественной организации "Ассоциация полярников" продолжает реализацию культурно-массового, просветительского проекта "Встреча поколений". В Москве 16-17 сентября 2023 года состоится этап Проекта, приуроченный к 110-летию со дня открытия архипелага Северная Земля. Мероприятие пройдет на площадке МГПЦ "Полюса Земли" (мемориальный музей Ю. Сенкевича, прилегающая территория музея, холл рабочего кабинета А. Н. Чилингарова, а также рабочий кабинет А. Н. Чилингарова) по адресу ул. Селезневская, 11Ас1 и 11с3.

Для передачи ценного профессионального и личностного опыта, а также оказания профориентационной помощи учеников, стоящим перед выбором профессии, в рамках Проекта организовано взаимодействие ветеранов-полярников, специалистов полярных профессий и лекторов ведущих вузов с подростками. В проекте примут участие от 300 до 400 учащихся 7-8 классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, воспитанники кадетских корпусов, детских домов, юнармейцы и т.д.

"Этот проект очень важен для меня. Он стал знаковым, сделав возможной мою мечту о том, чтобы передать новым поколениям наши знания об Арктике, нашу любовь к этому региону. Подрастающее поколение нужно знакомить с наиболее востребованными в полярных регионах профессиями. Я хочу, чтобы молодежь четко понимала, что Арктика - это место, где можно реализовать свой потенциал", - говорит специальный представитель Президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, президент Ассоциации полярников Артур Чилингаров.

В торжественном открытии очередного этапа просветительского проекта "Встреча поколений" примет участие министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Спикер проведет лекцию для участников 1-го и 2-го потоков Проекта.

Программа рассчитана на два дня, в течение которых группы учащихся будут последовательно сменять друг друга каждые 2-2,5 часа. Мероприятие состоит из официально-торжественной части, образовательных, конкурсных и игровых блоков. В ходе групповых и индивидуальных испытаний учащиеся будут набирать баллы.

20 наиболее активных участников получат возможность отправиться на знакомство с арктическими профессиями в Архангельский филиал ФГУП "Росморпорт", с посещением ледокола.

Возрастное ограничение мероприятия: 0+.