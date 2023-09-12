"Ингосстрах" рассказал о 30-летнем юбилее Департамента медицинского страхования

В компании отметили, что штат отдела на момент основания составлял четыре человека

ТАСС, 12 сентября. В 1993 году в "Ингосстрахе" сформировался отдел личного страхования. Штат отдела на тот момент составлял четыре человека. На них возлагалась задача по развитию личных видов страхования, в том числе и нового для того времени сегмента - добровольного медицинского страхования.

В 1994 году отдел переквалифицировали в Управление медицинского страхования, которое состояло из следующих сегментов: медицинское страхование, страхование жизни, страхование туристов, а также контроль и развитие страховых операций.

В 2006 году Управление медицинского страхования нарастило свои обороты до Департамента медицинского страхования. Сборы в 2006 году составили $73 млн, а именно: 8% от всего портфеля "Ингосстраха".

Сейчас штат Департамента насчитывает 528 сотрудников, а программы ДМС реализуются в 37 филиалах компании.

По данным компании, рынок добровольного медицинского страхования развивается и делает это довольно стабильно. Так, в 2022 году он вырос на 7,3%, а выплаты по договорам ДМС увеличились на 9,7%.

"Необходимость в добровольном медицинском страховании возникла вместе с появлением платных медицинских услуг. Поскольку в СССР вся медицина была бесплатной, то и подобное страхование там было ни к чему. За почти 30 лет существования добровольное медицинское страхование претерпело значительные изменения, большая часть которых связана с развитием культуры страхования и возникшей конкуренцией среди страховщиков. "Ингосстрах" не стоит на месте в части предоставляемого сервиса и услуг своим клиентам. Компания активно использует возможности искусственного интеллекта, технологии которого автоматизируют коммуникацию с клиентом", - отмечает Дмитрий Попов, заместитель генерального директора по ДМС - исполнительный директор "Ингосстраха".

"Ингосстрах" активно внедряет искусственный интеллект в процессы организации медицинской помощи клиентам. В компании используются чат-боты для сбора данных и маршрутизации клиентов. Искусственный интеллект удобно встроен в цифровые каналы "Ингосстраха". Компания одна из первых на рынке медицинского страхования реализовала автоматизированный выпуск гарантийных писем по некоторым услугам. В настоящий момент доля таких обращений составляет 33% и продолжает расти благодаря обучению искусственного интеллекта", - комментирует Анастасия Скурихина, исполняющий обязанности директора департамента ДМС "Ингосстраха".