"ЭкоТехИнвест" планирует реализовать инвестпроект на Дальнем Востоке

Компания в сжатые сроки модернизирует максимально возможное количество объектов теплового хозяйства в Республике Саха (Якутия)

ТАСС, 13 сентября. На Восточном экономическом форуме компания "ЭкоТехИнвест" и Республика Саха (Якутия) заключили соглашение о намерениях сотрудничества в рамках реализации проекта модернизации и технического перевооружения объектов теплового хозяйства.

Документ подписали глава региона Айсен Николаев и Председатель Совета директоров "ЭкоТехИнвест" Алексей Александров.

Для республики характерен экстремальный резко континентальный климат, что отражается на специфике ее теплоснабжения. На сегодняшний день износ оборудования ряда котельных составляет 70-90%. В модернизации нуждаются порядка 100 объектов теплового хозяйства.

"ЭкоТехИнвест" вышел с предложением инвестиционного проекта, который бы позволил модернизировать в сжатые сроки максимально возможное количество низкоэффективных объектов. Первая часть программы технического переоснащения котельных предполагает замену теплосетевого оборудования в трех населенных пунктах - Хадар, Бестях, Олекминск. Работы предполагается завершить к 2026 году. Эффект жители региона смогут ощутить уже в отопительном сезоне 2025-2026 года.

"Мы стремимся использовать самое современное оборудование, позволяющее максимально экономить топливо, - рассказал Алексей Александров. - От этого зависит эффективность наших контрактов. К поставке планируется оборудование отечественного производства. При этом, в первую очередь, мы ориентируемся на качество. Среди наших поставщиков компании, отличающиеся высокой эффективностью и применяющие передовые технологии. С нашим стратегическим партнером - компанией "Русэл" - мы разрабатываем самые современные технические решения для достижения необходимого результата. Поскольку данный проект является достаточно сложным с точки зрения технической реализации и географической удаленности объектов, к его выполнению будут привлечены профессиональные логисты. Как раз на Восточном экономическом форуме мы провели переговоры с крупной логистической компанией. Не обойтись нам и без надежных финансовых партнеров, так как капитальные затраты на востоке и севере нашей страны особенно велики. Но в этом отношении, традиционно, очень помогает государство - аппарат Полномочного Представителя Президента в Дальневосточном федеральном округе, Минвостокразвития, ВЭБ. РФ".

Выполнение проекта планируется на принципах государственного-частного партнерства. Модернизация будет проводиться за счет собственных средств инвестиционной компании "ЭкоТехИнвест". А достигнутая в результате технического переоснащения экономия бюджетных средств (которая по различным объектам теплового хозяйства варьируется в пределах 30-70%) позволит не только покрыть расходы, но и в дальнейшем принести значительные дивиденды республиканскому бюджету.

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